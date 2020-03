Live Non è la D’Urso, anticipazioni 8 marzo: a sfidare le 5 sfere ci sarà proprio lui; ecco tutti gli ospiti della prossima puntata.

Manca poco a una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Barbara D’Urso è pronta ad ospitare tantissimi personaggi nel suo show della domenica sera. E oggi, come ogni venerdì, la conduttrice ha dato le prime anticipazioni al termine della puntata di Pomeriggio 5. A quanto pare, ne vedremo davvero delle belle. Ci sarà un amatissimo personaggio ad affrontare le temute 5 sfere e un incontro molto importante nel famoso ‘ascensore’. Curiosi di scoprire cosa accadrà a Live nella puntata di domenica 8 marzo 2020? Ve lo sveliamo subito.

Live Non è la D’Urso, anticipazioni 8 marzo: a sfidare le 5 sfere ci sarà Cristiano Malgioglio

Sarà una puntata davvero scoppiettante, quella di Live Non è la D’Urso che andrà in onda domenica 8 marzo. Saranno tantissimi gli ospiti in studio che interagiranno con la padrona di casa Barbara D’Urso. Per iniziare, nel gioco delle 5 sfere, ci sarà proprio lui: Cristiano Malgioglio! Chi saranno gli opinionisti che avranno qualcosa da dire al mitico Cristiano? Staremo a vedere. Nel corso della trasmissione, vedremo Luigi Favoloso e la sua presunta nuova fiamma, Elena Morali: i due risponderanno ad alcune accuse. Ancora, ci sarà l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Cliza Incorvaia, per un durissimo faccia a faccia nell’ascensore di Live. Infine, sarà svelato chi è l’ipotetico uomo che Antonella Elia e Valeria Marini si sarebbero contese in passato: da qui, secondo Giovanni Ciacci, sarebbe nata la rivalità tra le due showgirl! Insomma, ne vedremo davvero delle belle!

Insomma, una puntata davvero ricca di sorprese, quella di domenica sera di Live Non è la D’Urso. Barbara è prontissima a dare vita tanti agguerritissimi match! E voi, seguirete la diretta?