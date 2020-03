Amici | Maria De Filippi: “Son caduta, hai visto?”, siparietto imperdibile con Sabrina Ferilli durante la puntata, ecco cos’è successo nel dettaglio.

La puntata di questa sera di Amici è davvero scoppiettante, nonostante in studio non ci sia il pubblico a causa dell’emergenza Coronavirus. Prima di comunicare a Javier e Nicolai il provvedimento di Timor per il loro comportamento in settimana, Maria De Filippi ha fatto una cosa davvero particolare. La conduttrice ha infatti raccontato che ogni volta che va in onda chiede a familiari ed amici di seguirla per poi chiamarli il giorno dopo e avere un riscontro da loro su come sia andata. Una delle persone che chiama sempre è la sua amica Sabrina Ferilli. Secondo Maria, però, Sabrina non la guarda veramente e questa sera la conduttrice ha voluto metterla alla prova, presentandosi sotto casa sua con una troupe. “Se mi sta guardando, così come mi ha detto che avrebbe fatto, ora sa che siamo sotto casa sua”, ha detto la De Filippi. Ma quando la sua inviata ha bussato al citofono, Sabrina Ferilli è rimasta senza parole, perché appunto non stava guardando la tv e non si aspettava di trovarsi una troupe televisiva sotto casa. “Sei una bugiarda”, le ha detto Maria dallo studio, chiedendole di far salire le telecamere in casa. Dopo un momento di iniziale resistenza, Sabrina ha acconsentito, dando vita a un altro imperdibile siparietto con l’amica: ecco cos’è successo.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, siparietto imperdibile ad Amici: “Sono caduta, hai visto?”

Maria De Filippi, dopo tanta insistenza e grazie all’aiuto di altri inquilini del palazzo che hanno aperto il portone, è riuscita a far salire la sua troupe televisiva sul pianerottolo di Sabrina Ferilli, che alla fine ha aperto finalmente la porta. Dopo aver ripetuto più volte alla conduttrice che è una ‘pazza’, la Ferilli non ha permesso alle telecamere di entrare in casa, anche perché ha detto di avere a cena alcune persone che non volevano essere riprese. “Fai la figura della scostumata così”, le ha ripetuto più volte Maria, ma Sabrina è stata inamovibile. Per mettere l’amica ancora alla prova, poi, la De Filippi le ha chiesto: “Prima son caduta, hai visto?”, nulla di vero chiaramente, solo una prova per capire se Sabrina stesse guardando la trasmissione.

Incalzata da Maria sulla finta caduta, la Ferilli ha spiegato che non è riuscita a guardare tutto con attenzione, perché la citofonata della sua troupe le ha ‘sconvolto’ la serata. A quel punto la De Filippi le ha confessato che si trattava solo di uno scherzo e che non era caduta davvero, salutando così definitivamente la sua amica, tra le risate di tutti i presenti in studio.