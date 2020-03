Masterchef 9, Antonio Lorenzon ha trionfato due volte ieri: dopo la vittoria del talent, arriva la proposta di matrimonio per il compagno

Quante emozioni ieri per Antonio Lorenzon, il vincitore di questa nona edizione di Masterchef, il Talent culinario più famoso e seguito di sempre. Antonio è riuscito a conquistare i giudici, non solo grazie alle prove della finalissima, ma soprattutto grazie al percorso culinario intrapreso sin dal primo giorno. La finalissima si è aperta con un serratissimo duello con protagonista la mistery box. Inizialmente quattro: Davide, Antonio, Maria Teresa e Marisa, sono stati messi difronte a sei ingredienti che hanno influito sia in bene sia in male sul loro percorso all’interno della competizione. Questa prima manche ha visto spiccare Maria Teresa. Successivamente i quattro hanno dovuto fare i conti con i piatti dello chef tristellato Paolo Casagrande del ‘Lasarte’ di Barcellona. Qui il migliore è stato proprio Antonio, che ha conquistato tutti, sorte diversa invece è toccata a Davide che purtroppo ha dovuto abbandonare la competizione. Dopodiché si è entrati nel vivo della competizione e ogni concorrente ha presentato un menù intero, dagli antipasti al dolce, per poter conquistare i giudici.

Masterchef, Antonio Lorenzon: dopo la vittoria arriva la proposta di matrimonio

Per Antonio è stata una gioia immensa sentire il suo nome pronunciato da Antonino Cannavacciuolo. Alla fine del Menù i tre concorrenti hanno aspettato pazientemente la decisione dei tre giudici, che si sono trovati d’accordo sul fatto che Antonio meritasse la vittoria non solo per le fantastiche prove della finale, ma per il percorso equilibrato e crescente. Inutile dirvi che la felicità del ragazzo ha toccato le stelle, come l’emozione e la commozione, di aver vinto il titolo di nuovo Masterchef, 100 mila euro in gettoni d’oro e il contratto per la pubblicazione del suo primo libro di ricette. Ma non è stato l’unico momento saliente della serata. Accerchiato da amici, parenti e il compagno ha pronunciato un toccante discorso: “Scusate… Scusate… Ragazzi quale occasione migliore per ringraziarvi tutti per essermi stati vicini, per l’amicizia, però questo è un giorno molto particolare per me. Perché è una gloria che ho ricevuto e altrettanta gloria voglio trasmettere a una persona che nella vita ha creduto in me e mi ha reso la persona che sono. Voglio che questo momento sia un momento speciale… Mi vuoi sposare?”

Lo studio è letteralmente esploso tra applausi, lacrime e commozione, per questa proposta di matrimonio che Antonio ha fatto all’amato compagno, che tra le lacrime e l’imbarazzo ha detto SI!