Uomini e Donne, ora è ufficiale: l’ex tronista è incinta del suo primo bebé; la conferma è arrivata proprio da lei.

È stata una delle protagoniste più discusse di Uomini e Donne. Il suo percorso sul trono, infatti, è ricordato per la ‘presa in giro’ nei confronti dei corteggiatori e della redazione del programma. Durante il suo percorso in trasmissione, Sara era ancora fidanzata con il suo ex Nicola Panico. Ma, oggi, Sara Affi Fella ha voltato definitivamente pagina. Dopo il periodo buio, in seguito alle critiche ricevute dai telespettatori del programma, la bellissima Sara ha ritrovato la felicità grazie a Francesco Fedato, calciatore del Gozzano col quale vive una bellissima storia d’amore. E, nelle ultime settimane, una voce sul web ha ipotizzato che Sara fosse incinta: il pancino sospetto nelle foto ha incuriosito molti. Ebbene, ora è ufficiale: la Affi Fella è in dolce attesa! A confermarlo è stata proprio lei nlle sue stories

Uomini e Donne, ora è ufficiale: l’ex tronista Sara Affi Fella è incinta del suo primo bebé

Sara Affi Fella è incinta del suo primo bebè! Lei e il suo amato Francesco presto saranno in tre. Si tratta della prima gravidanza per la bellissima influencer, che ha confermato quella che fino a poco fa era solo una voce. Lo ha fatto in una Instagram story apparsa sul suo profilo proprio poco fa, dove ha confermato la voce delle ultime settimane.

Una splendida notizia, quella annunciata da Sara nelle sue stories, che presto sarà mamma del suo primo bebè. Una felicità che, dopo tanto caos, la Affi Fella meritava. Non possiamo che fare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri genitori Sara e Francesco!