Grande Fratello Vip, comunicato ufficiale per Adriana Volpe: non era mai accaduto prima d’ora

Pochissime ore fa, il GF Vip ha reso noto un comunicato ufficiale per Adriana Volpe: non era mai accaduto prima d’ora una cosa del genere.

Adriana Volpe, ammettiamolo, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip che più ha catturato l’attenzione. Certo, del suo forte carattere ne abbiamo avuto la prova negli anni precedenti. Quando, per il duro battibecco con Gianfranco Magalli, l’ex conduttrice della Rai non ha mai avuto ‘timore’ di poter esprimere apertamente la sua opinione. Ma è anche nella casa più spiata d’Italia che la Volpe non si è affatto tirata indietro. Impossibile, infatti, dimenticare il duro scontro in diretta con Antonio Zequila nel corso della quindicesima puntata del reality. O anche la furiosa lite con Rita Rusic. Insomma, Adriana è la classica ‘senza peli sulla lingua’. E lo sta dimostrando ampiamente. Tuttavia, stando a quanto traspare dal comunicato pubblicato sulla pagina ufficiale social del programma, sembrerebbe che la conduttrice televisiva sia stata la protagonista di un vero e proprio colpo di scena. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, colpo di scena per Adriana Volpe: cos’è successo

Non era mai accaduto prima che un concorrente, durante la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, avesse avuto l’opportunità di comunicare con la sua famiglia. Invece, è proprio questo che, qualche ora fa, è accaduto ad Adriana Volpe. A dare l’annuncio, come dicevamo precedentemente, è stata un comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip pubblicato sul profilo social ufficiale del programma. Pochissimi istanti fa, infatti, sia su Instagram che su Facebook, i numerosi sostenitori del reality sono venuti a conoscenza di questa incredibile ed inaspettata opportunità concessa alla conduttrice televisiva. Non sappiamo quali siano i reali motivi che hanno spinto gli autori a dare questa possibilità alla gieffina. Fatto sta che, stando a quanto s evince dalla nota ufficiale, sembrerebbe che c’entrino dei motivi familiari.

‘Oggi pomeriggio la produzione del Grande Fratello Vip ha dato l’opportunità ad Adriana Volpe, per motivi personali, di aver contatti con la sua famiglia’, queste le parole che si leggono sulla nota ufficiale. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo cosa sia realmente accaduto all’ex conduttrice della Rai. Ma, senza alcun dubbio, l’argomento verrà affrontato nel corso della diretta di mercoledì 11 Marzo.

È reale il presunto flirt con Zequila?

Se ne parla da diverse settimane,ormai. Ma tra Antonio Zequila ed Adriana Volpe c’è stato realmente un flirt? A lanciare questa ‘clamorosa’ notizia è stato l’attore salernitano. Che, nella scorsa diretta, ha chiaramente detto che c’è stato qualcosa tra di loro. L’ex conduttrice della Rai, però, ha categoricamente smentito. Giustificandosi che, qualora fosse stato vero, non avrebbe avuto problemi a confessarlo. Tuttavia, come raccontato in un nostro recente articolo, ad ‘avvalorare’ la tesi di Zequila è spuntata un testimonianza ‘choc’. Che ha fatto emergere una telefonata ‘particolare’ tra i due risalente a qualche anno fa.