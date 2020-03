Anna Tatangelo è a Napoli ed ha ricevuto un gesto davvero inaspettato che l’ha letteralmente spiazzata: la cantante non trattiene la sua gioia.

Non sarà affatto un periodo molto facile per Anna Tatangelo, non c’è alcun dubbio. Dopo le diverse e numerose voci di una presunta crisi con Gigi D’Alessio, pochissimi giorni fa, la cantante di Sora ha annunciato la definitiva chiusura della loro storia d’amore. Hanno trascorso numerosi anni insieme, ed è per questo motivo che il loro stato d’animo non sarà affatto uno dei migliori dei modi. Tuttavia, qualche ora fa, Anna non è riuscita a trattenere la sua gioia. È a Napoli, come mostrato da alcune immagini trapelato dal suo canale social ufficiale. E, prima di andare a dormire, si è recata in una nota pizzeria del capoluogo campano per gustarsi una vera e propria prelibatezza per il suo palato. È proprio qui, però, che è stata la destinataria di un gesto davvero inaspettato. Che, com’è giusto che sia, l’ha lasciata davvero senza parole. Ecco che cosa è successo.

Anna Tatangelo, non trattiene la sua gioia per il gesto inaspettato

Sabato 7 Marzo andrà in onda una nuova puntata de ‘Una storia da cantare’. Interamente dedicato a Gianni Morando, l’appuntamento dello show prevede una vastità di ospiti davvero incredibile. Una tra tanti è Anna Tatangelo. Ebbene si. La giovante cantante si esibirà all’Auditorium Rai di Napoli sulle note de ‘Se io non avessi più te’. Tuttavia, ancora prima di prendere parte alle prove e alla puntata di questa sera, la cantante, appena approdata a Napoli, si è recata subito a mettere qualcosa sotto i denti. E così, insieme al suo staff, è andata in una nota pizzeria del capoluogo campano. Dove tra l’altro, come dicevamo precedentemente, è stata la destinataria di un gesto davvero inaspettato. Di che cosa si parla? Guardiamo tutto nel dettaglio:

Ebbene si. Inaspettatamente ed improvvisamente, la cantante di Sora ha ricevuto una splendida pizza margherita con scritto sopra il suo nome accompagnato da un delizioso cuoricino. ‘Sono super coccolata’, dice Anna Tatangelo per descrivere questo splendido gesto di cui è stata protagonista.