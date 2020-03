Belen Rodriguez a Verissimo oggi 7 marzo ha raccontato alcuni retroscena riguardo la sua storia con Stefano De Martino. Ecco le sue parole.

La splendida Belen Rodriguez ha regalato enormi sorrisi ed i suoi occhi profondi ed emozionati a Silvia Toffanin ed al pubblico di Canale 5. Nello studio di Verissimo oggi 7 marzo l’argentina ha parlato a cuore aperto della sua storia con Stefano De Martino: il loro amore è ricominciato da circa un anno ed il loro rapporto sembra essere ancora più forte di prima. La showgirl e modella ha confessato alcuni retroscena del tutto inediti riguardo le prime volte in cui ha rivisto suo marito dopo la crisi: nei tre anni in cui sono stati separati, ha raccontato di esser stata davvero male. “Ho fatto fatica a ritrovare la voglia di svegliarmi la mattina” sono state le sue parole. Le rivelazioni sorprendenti sono state tante: c’è un gesto di Stefano De Martino nei confronti della sua donna che ha fatto emozionare davvero tutti. Ecco le parole di Belen.

Belen Rodriguez: “Si è fermato in autostrada e mi ha detto…”: spunta il gesto di Stefano

Belen Rodriguez nello studio di Silvia Toffanin ha raccontato retroscena inediti riguardo la sua rinascita dopo la crisi con Stefano. Dopo un brutto periodo in cui era davvero giù di morale, l’argentina ha messo da parte l’orgoglio e la tristezza per riaprire di nuovo il suo cuore a suo marito e papà di suo figlio, Stefano De Martino. La modella ha svelato retroscena inediti riguardo la pace fatta: “Il primo bacio dopo la rottura è avvenuto durante una serata organizzata da lui. Mi sono ritrovata in consolle e l’ho baciato io, davanti a tutti. Poi abbiamo cominciato a frequentarci di nuovo ma io ho consigliato di non darci titoli. Non volevo sentirmi chiamare la mia fidanzata perché avevo paura di lui”.

La modella e showgirl capace di incantare tutti con un solo sguardo, ha raccontato un meraviglioso gesto seguito da parole magnifiche che ha ricevuto proprio da Stefano nel periodo in cui si stavano frequentando dopo la crisi. Ecco cosa ha svelato: “Poi un giorno eravamo in macchina e stavamo andando al ristorante quando lui si è fermato in autostrada e mi ha detto ‘Tu sei la mia donna, smettila di scappare, non ti do opzioni, sono qui e non me ne vado’. E da lì è ripartito ufficialmente tutto”.

Questa una delle loro ultime foto pubblicate più belle. Insieme formano una coppia magnifica.