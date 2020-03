Carlo Conti, sappiamo chi è sua moglie? Si chiama Francesca Vaccaro, ma scopriamo di cosa si occupa nella vita, quando e come si sono conosciuti e tanto altro

Carlo Conti è di sicuro uno dei conduttori televisivi più amati dal pubblico italiano. Della sua vita privata non si sa molto: ciò che ci è pervenuto, nel corso degli anni e di varie interviste, è che da giovane è sempre stato un ‘Don Giovanni’, amante delle donne. Poi, però, ha conosciuto sua moglie che gli ha rubato il cuore. Ecco, cosa sappiamo di questa donna che ha fatto cambiare totalmente mentalità a Carlo Conti? Insomma, chi è questa donna che è riuscita a fargli mettere la testa a posto? Si chiama Francesca Vaccaro ed è più giovane di lui. Ma scopriamo insieme qualche retroscena in più su di lei.

Chi è Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti

Classe 1972, Francesca Vaccaro è moglie di Carlo Conti e nella vita fa la costumista televisiva e la stilista. Si occupa di moda, ecco. E’ proprio questa passione per il lavoro, per la sua dedizione, che è arrivata in Rai. Ed è proprio lì che ha conosciuto Carlo Conti, dietro le quinte di Domenica in. Carlo, di lì a poco, è diventato suo marito e padre di suo figlio.

Quando si sono sposati?

Si sono sposati precisamente 8 anni fa, nel 2012: testimone delle loro nozze è stato Leonardo Pieraccioni. Per quanto riguarda il fattore età che – come sappiamo – in amore passa sempre in secondo piano, bisogna comunque registrare che Carlo Conti ha ben undici anni in più della bella Francesca.

Come detto, hanno uno splendido figlio: si chiama Matteo ed ha 6 anni. E’ nato nel 2014.

Per Carlo è stato un colpo di fulmine: si è innamorato di Francesca dal primo sguardo. L’ha cambiato profondamente e gli ha permesso di ‘rivedere’ la sua ‘posizione’. Adesso, ha occhi solo per lei e la sua fama da ‘Don Giovanni’ si è ormai persa.