C’è Posta per Te, Greta vuole incontrare sua madre per la prima volta: la storia di un abbandono

A fare il suo ingresso nella studio di C’è Posta per Te, dopo Lucia ed Orlando, è Greta che vuole incontrare sua madre per la prima volta: la storia di un abbandono.

Continua la messa in onda di C’è Posta per Te. Proprio sabato 7 Marzo, infatti, è andata in onda l’ottava puntata del people show di Maria De Filippi. Così come tutti gli altri appuntamenti, anche quest’ultimo è stato davvero imperdibile. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recente articoli, c’è stato uno spettacolo pazzesco regalato da Pieraccioni, Panariello e Carlo Conti, ma anche per tutte le altre storie raccontate in dirette televisive. A partire, quindi, dalla storia di Lucia, Orlando e della loro convivenza interrotta per un piccolo errore della giovane. Ma non solo. Subito dopo i due ragazzi napoletani, ad entrare nello studio di Canale 5 è Greta. Che, in compagnia di Luca,

C’è Posta per Te, la storia di Greta e dell’abbandono di sua madre

Greta chiama C’è posta per te per sua madre. La donna se n’è andata quando lei era molto piccola senza lasciare traccia. E, da quel momento, Greta non ha più notizie di lei.

Sin da bambina, Greta è convinta che colei che l’ha accudita e cresciuta, sia sua madre. Ma, in realtà, non è affatto così. Anzi, è la compagna di sua madre. Fino all’età di sei anni, la giovane ragazza ha vissuto con loro. Passata quell’età, però, Greta è costretta ad andare a vivere con un’altra famiglia. Ma, dopo diversi anni, viene trasferita in una casa-famiglia. Qui, Greta vive davvero molto male. Per questo, quando suo padre e la sua presunta madre si rifanno vivi, la ragazza decide di andare a vivere con loro fino ai 18 anni. Nel frattempo, però, la giovane ragazza continua a non conoscere la sua storia. Fino a quando, a spiegarle tutto e, quindi, a raccontarle tutta la verità sono gli assistenti sociali. Greta, com’è giusto che sia, ha sofferto terribilmente per questa storia. Ed è per questo motivo che ha deciso di chiedere aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi.

La vita di Greta, nonostante questa sofferenza, cambia quando incontra Luca. Non ha affatto paura di essere abbandonata da lui. Anche se è super protettivo e non vuole affatto che incontri sua madre. Luca ha, infatti, paura che la sua fidanzata possa avere una nuova delusione. Greta, dal canto suo, vuole chiudere un cerchio.

Com’è andata a finire?

A parlare è dapprima Luca, compagno di Greta, che visibilmente emozionato ha raccontato la storia della giovane ragazza abbandonata da sua madre da piccola. Quando prende parola Greta, com’è giusto che sia, la giovane inizia a chiedere a sua madre tutto quello che, in questi anni, le è balenato per testa. ‘Voglio chiederti un’ultima cosa: possiamo sentirci qualche volta?’, chiede la giovane a sua madre. Immediata è stata la risposta di Liliana. Che, senza pensarci due volte, ha dato il suo consenso.