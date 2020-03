Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello sono stati gli ospiti dell’ottava puntata de C’è Posta per Te, la richiesta speciale a Carlo Conti.

Aspettavamo con ‘ansia’ questo momento e, finalmente, è arrivato. I primi super ospiti dell’ottava puntata di C’è Posta per Te, come raccontato in un nostro recente articolo, sono stati Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. I due splendidi attori e comici, però, non sono affatto da soli. Perché, in compagnia di, hanno voluto far recapitare un invito davvero speciale al loro amico Carlo Conti. Ebbene si. Nonostante la ‘rivalità’ televisiva, Maria De Filippi ha avuto l’onore la possibilità di ospitare, all’interno del suo studio di Canale 5, un grande della televisione italiana. La domanda, però, adesso sorge spontanea: perché i due attori fiorentini hanno voluto chiamare in trasmissione il buon Conti? Siete curiosi di saperlo? Ecco la loro storia. E, soprattutto, come è andata a finire.

C’è Posta per Te, invito speciale per Carlo Conti da Panariello e Pieraccioni

Nello studio televisivo di C’è Posta per Te ci sono Gianna, primo amore di Carlo Conti, il marito di quest’ultima e i due più grandi amici del conduttore televisivo Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Tutto succedeva 39 anni fa. Quando Carlo Conti non era ancora un personaggio televisivo, bensì lavorava in banca ed alternava il suo lavoro in radio. È proprio grazie la sua voce che Gianna conosce Carlo. E decide di conoscerlo. Lui, all’epoca, era molto romantico, ma era abbastanza intraprendente. Ed è per questo motivo che la loro storia d’amore è terminata. ‘È scemata’, dice Gianna ai due amici di Carlo Conti per giustificare la loro chiusura. Ma come avrà reagito il conduttore della Rai appena visti i due comici fiorentini? È andato via! Ebbene si. Dopo aver visto i due fiorentini, Carlo si è alzato ed è andato via. ‘Ho fatto 85 date con loro e li conosco da quarant’anni, basta’, dice Conti.

Il siparietto regalato dai due comici fiorentini con Carlo Conti è stato davvero incredibile. Facendo credere al conduttore della Rai che il suo amore adesso sia diventato un uomo, Pieraccioni e Panariello hanno regalato uno spettacolo davvero unico.

Il gesto inaspettato per Maria De Filippi

Dopo che i due fiorentini hanno voluto fare rivivere i momenti di quell’amore lontano a Carlo Conti, hanno messo su una bella canzone lenta. È proprio in questo momento che, mentre sia Panariello che Pieraccioni hanno iniziato a ballare con alcune persone del pubblico, Carlo Conti ha compiuto un gesto davvero inaspettato per Maria De Filippi. Ci riferiamo, infatti, al delicato e fantastico ballo di cui sono stati entrambi i personaggi televisivi sono stati protagonisti.