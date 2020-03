Antonella Clerici ha lanciato un appello sui social riguardo il Coronavirus: il messaggio della conduttrice televisiva è duro.

E’ un periodo molto delicato per l’Italia che sta combattendo contro il Coronavirus: l’epidemia sta mettendo in pericolo gli italiani e dai piani alti lanciano continui allarmi. La percentuale di incremento delle vittime è in continua crescita ed il governo sta adottando nuove misure per il contenimento dei contagi. Sul portale di TGCom24 si legge che i medici delle terapie intensive della Lombardia hanno lanciato un appello con un documento che denuncia quanto sta accadendo negli ospedali. “Le strutture sanitarie sono sottoposte a una pressione superiore a ogni possibilità di adeguata risposta. Nonostante l’impegno del personale e il dispiegamento di tutti gli strumenti disponibili, una corretta gestione è ormai impossibile” si legge. L’epidemia sta mettendo in pericolo non solo le vittime di Coronavirus ma anche tutti coloro che hanno bisogno di cure per altri problemi di salute. La conduttrice televisiva Antonella Clerici ha commentato sui social l’articolo con queste parole.

Coronavirus, Antonella Clerici: “È così difficile da capire?”, l’appello sui social

Per via del Coronavirus gli ospedali stanno avendo grosse difficoltà. La famosa conduttrice televisiva Antonella Clerici ha commentato tramite il suo profilo social quanto sta accadendo. Il volto Rai ha pubblicato l’articolo di TgCom24 riguardo le terapie intensive della Lombardia su Twitter ed ha scritto: “Ecco perchè dobbiamo stare a casa, è così difficile da capire?”.

La Clerici ha poi postato su Instagram il suo tweet e come didascalia ha scritto: “E’ cosi difficile da capire che dobbiamo STARE A CASA? Che l’emergenza e’ reale e aperitivi, sciate, mercati e accalcamenti vari devono essere evitati?“. Il messaggio duro della Clerici è un chiaro appello a tutti coloro che non stanno prendendo sul serio l’emergenza sanitaria. Questo il post: