Coronavirus, il messaggio di Michelle Hunziker: “Ci vuole responsabilità”

Coronavirus, il messaggio di Michelle Hunziker sui social: “Ci vuole responsabilità”: le parole della conduttrice arrivano su Instagram.

“La situazione è surreale, ci sembra strano che è venuta a mancare la nostra normalità. Baciarci, abbracciarci, volerci bene, prima ci sembrava ovvio e adesso è la cosa che proprio non possiamo fare”. È con queste parole che, in alcune stories postate poco fa sul suo profilo Instagram, Michelle Hunziker inizia a parlare della difficile situazione che sta vivendo l’Italia, a causa dell’emergenza Coronavirus. La conduttrice non nasconde di essere in apprensione, soprattutto da mamma, a tal punto da fare fatica a dormire la sera. Non per l’ansia, specifica la svizzera, ma per il desiderio di essere responsabile. Quello di Michelle,infatti, è un invito a tutti a rispettare le regole che ci sono state imposte negli ultimi giorni, oltre che un messaggio di speranza.

Coronavirus, il messaggio di Michelle Hunziker su Instagram: “L’Italia si rialzerà”

Sono tanti i personaggi noti che, in questo difficile periodo, hanno deciso di esprimere il loro pensiero attraverso i social. Anche Michelle Hunziker, attraverso le sue stories, ha raccontato come sta vivendo questi giorni di apprensione. La conduttrice rivela di essere preoccupata,ma non per isterismo, ma per senso di responsabilità: “Ho delle bambine piccole e voglio veramente seguire quello che mi viene detto, evitare luoghi affollati ed evitare il più possibile il contagio”. La Hunziker sottolinea come, in questi giorni in cui la scuola è chiusa, ci si può organizzare per fare attività e far divertire i bambini in casa. Poi la testimonianza: “Ho un’amica che lavora in rianimazione che mi ha detto che non ci sono più posti in ospedale. La gente deve seguire quello che gli viene detto, altrimenti le polmoniti aumentano ma non ci sono posti.” Michelle invita tutti ad essere responsabili, sottolineando come è questo l’unico modo per combattere il virus che, purtroppo, si sta diffondendo sempre di più. “Facciamo in modo che questo contagio smetta di andare avanti e non diamo più chance a questo virus! Basta! L’Italia è in ginocchio, ma io ho la speranza che questo virus col caldo muoia. Ma anche grazie a noi, dobbiamo combatterlo!”

Alla fine del suo messaggio, Michelle annuncia che da lunedì sarà a Striscia la Notizia, senza pubblico, ma con la voglia di regalare sorrisi al pubblico in un momento così triste: “Voglio alleggerirvi le serate, Gerry ed io saremo lì carichi per farvi ridere”.