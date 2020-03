Durante la puntata di ieri di Amici 19, Filippo Magnini è stato ospite in studio dopo l’assoluzione sul caso doping: il discorso da brividi ai ragazzi.

Ospite speciale della seconda puntata del Serale di Amici 19 è stato Filippo Magnini. Dopo l’assoluzione sul caso di doping, annunciata il 27 Febbraio scorso dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, il campione di nuoto si è presentato nello studio, seppure completamente vuoto, del talent di Maria De Filippi per tenere un discorso davvero da brividi a tutti i concorrenti rimasti in gioco. Prima ancora di annunciare il suo ritiro dalle scene, il bel Magnini ha nuotato per circa 27 anni. Quindi, chi meglio di lui sa cosa significa vivere di sport e fare della propria passione un vero e proprio lavoro. È proprio per questo motivo, quindi, che le parole dette in diretta televisiva sono state più che emozionanti. Ecco che cosa ha detto ai ragazzi del Serale.

Flippo Magnini ad Amici 19: il discorso da brividi dopo l’assoluzione

Dopo diversi anni di sofferenza, Filippo Magnini è ritornato a sorridere. Pochissimi giorni fa, come dicevamo precedentemente, il campione di nuoto è stato assolto, dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, dall’accusa di doping intercorsa dal novembre 2018. È proprio per questo motivo che, in occasione della seconda puntata del Serale di Amici 19, il bel Magnini si è presentato come super ospite nello studio televisivo per tenere un emozionante e commovente discorso a tutti i ragazzi della scuola. Prima ancora di sapere chi tra Talisa e Jacopo avrebbe abbandonato il talent, il futuro marito di Giorgia Palmas ha spiegato dettagliatamente come la vita gli abbia messo davanti una sfida impensabile. E come, soprattutto, lui è riuscito a vincere.

‘La maggior parte delle persone chiama sacrifici ciò che, per la maggior parte delle volte, sono dei sacrifici. Ed è lì, ragazzi, che c’è la differenza. Iniziate a chiamare scelte quelli che oggi vedete come sacrifici’, così inizia il suo emozionante discorso Filippo. E, poi, continua: ‘Nella vita ci saranno molti alti e bassi, ma non smettete mai di credere in voi stessi’. Infine, inevitabile un cenno all’episodio che ha fortemente caratterizzato la sua carriera: il doping. ‘Non avrei mai pensato che il mio nome sarebbe stato associato a questo’, esordisce. Sottolineando, tra l’altro, quanto sia stato duro e faticoso questo periodo per lui e, soprattutto, per le persone a lui a care. Alla fine, però, ce l’ha fatta. ‘Sapevo che la verità sarebbe venuta a galla’, conclude.