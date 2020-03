Chi è Flavio Montrucchio: carriera, vita privata e la vittoria nel famoso reality di Canale 5.

Oggi è un conduttore famoso su Real Time, ma forse non tutti ricordano la sua partecipazione al Grande Fratello. Parliamo di lui, Flavio Montrucchio, attore e conduttore dalla bellezza innegabile. Nella Casa più spiata d’Italia, Flavio ci è entrato nel 2001, nel corso della seconda edizione: è subentrato in un secondo momento, dopo l’eliminazione di Filippo Nardi, ma è stato proprio lui a trionfare nel reality. Dopo la vittoria al GF 2, per Montrucchio inizia una carriera di grandi successi in tv. Ripercorriamo insieme i più importanti, non tralasciando la vita privata. Sapete chi è sua moglie? È una delle showgirl più belle della nostra tv. Scopriamo di più.

Tra i vincitori del Grande Fratello, Flavio Montrucchio è uno dei più amati di sempre. Nato il 15 maggio del 1975, il concorrente della seconda edizione del reality si è fatto apprezzare da tutti per il suo carattere, la sua simpatia e, senza dubbio, anche per la sua bellezza. Che lo ha aiutato, dopo il Gf, di intraprendere la carriera da attore. Dopo il reality, infatti, Flavio decide di studiare recitazione e, l’anno dopo, entra a far parte del cast della soap opera Centrovetrine, dove resterà per 5 anni. In seguito, è stato impegnato in vari spettacoli teatrali, come Viaggiatore perso e Donna de paradiso. Nel 2004 è stato Danny Zuko nel musical Grease, ottenendo un grandissimo successo. Ha recitato anche nelle fiction Donna Detective, Fidati di me, La Squadra e Baciati dall’amore. Nel 2012 ha partecipato allo show di Carlo Conti dedicato alle imitazioni canore, Tale e quale show, mentre l’anno dopo è stato concorrente de La terra dei cuochi con Antonella Clerici. Il debutto come conduttore è arrivato nel 2015: Una notte per Caruso, con Elisa Isoardi, e il 58esimo Zecchino d’oro con Cristel Carrisi. In seguito, ha condotto Quattro mamme, su Fox, Primo Appuntamento e Back Off Italia -All Stars Battle.

Dal 2003, Flavio Montrucchio è sposato con la meravigliosa showgirl Alessia Mancini. I due vivono una meravigliosa storia d’amore, impreziosita dalla nascita dei loro due bambini: Mya nel 2008, e Orlando nel 2015. Un amore da favola, come la dichiarazione che Flavio ha fatto alla Mancini nell’ edizione de L’Isola dei famosi a cui Alessia ha partecipato: le fan sono impazzite per Montrucchio, che sembra essere davvero innamoratissimo della sua bellissima moglie. E a voi piace questa coppia?