GF Vip, arriva un nuovo pesante attacco ad Antonio Zequila: “Non ha avuto sensibilità, né educazione”, ecco da chi arrivano queste dure parole.

Manca ancora qualche giorno alla prossima puntata del Grande Fratello Vip, che la prossima settimana andrà in onda eccezionalmente di mercoledì. Il pubblico, però, già non vede l’ora di scoprire cosa succederà in diretta, visto che in questi giorni sta succedendo veramente di tutto all’interno della casa. Antonella Elia e Valeria Marini continuano a ‘punzecchiarsi’ e non mancano momenti di grande tensione tra le due donne, che sembrano davvero non riuscire più a convivere. Anche Teresanna Pugliese ha perso la pazienza qualche ora fa, sbottando con gli altri inquilini durante le pulizie. Insomma, i nervi sono alle stelle. Del resto, due mesi di reclusione non sono pochi e cominciano a farsi sentire. In nomination al momento ci sono Asia Valente, Sara Soldati e Fabio Testi, che ha chiesto espressamente al pubblico di essere votato per poter uscire e riabbracciare i suoi figli, anche perché è molto preoccupato per l’emergenza Coronavirus. La gente da casa lo accontenterà? In attesa di scoprire l’esito del televoto, però, c’è un altro argomento che continua a essere caldo all’interno della casa. Parliamo della querelle tra Antonio Zequila e Adriana Volpe, che continuano ad avere versioni diverse sul famoso pomeriggio che avrebbero trascorso insieme circa trent’anni fa. In queste ore è arrivato un nuovo duro attacco all’attore napoletano, che è stato definito ‘insensibile e maleducato’: scopriamo insieme da chi arrivano queste parole.

GF Vip, nuovo duro attacco ad Antonio Zequila: a scrivergli è Samantha De Grenet

Antonio Zequila ha avuto diversi scontri con Adriana Volpe in queste settimane, perchè continua a dire di aver vissuto un pomeriggio d’amore con lei quando erano entrambi molto giovani. La conduttrice, dalla sua, nega con fermezza questa cosa, e i due sono arrivati davvero ai ferri corti. La questione sta continuando a tenere banco anche sui social e in questi giorni anche la mamma di Zequila è intervenuta sull’argomento. Non solo. Anche Samantha De Grenet ha voluto dire la sua, pubblicando un lungo post su Instagram, in cui attacca duramente l’attore napoletano. “Ha avuto una grande caduta di stile”, ha detto la showgirl. “Se una donna non vuole parlare delle sue storielle passare, un galantuomo dovrebbe fare un passo indietro. Sfortunatamente il sig. Zequila non ha avuto né sensibilità né educazione nei confronti di Adriana”.

Samantha De Grenet sottolinea che non ci sarebbe nulla di male se Adriana e Antonio avessero avuto un’avventura, ma crede anche che sia diritto di una donna scegliere di raccontare o meno le sue storie. Voi da che parte state?