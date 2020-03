Chi è Giorgia Palmas: età, carriera, e vita privata dell’ex velina mora di Striscia la Notizia.

Tra le veline di Striscia la Notizia, lei è senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo della mora Giorgia Palmas, che nel tg satirico più famoso della tv era in coppia con la bionda Elena Barolo. Nata il 5 marzo 1982 a Cagliari, a soli 18 anni si aggiudica il titolo di Miss Queen Europe 2000, arrivando anche seconda a Miss Mondo. Dopo l’esperienza da velina, la Palmas ha iniziato una carriera in tv piena di successi. Ripercorriamo insieme i momenti più salienti della sue esperienze in tv e della sua vita privata.

Chi è Giorgia Palmas: tutto sull’ex velina mora di Striscia la Notizia

Giorgia Palmas ha mosso i suoi primi passi in tv nel 2001 nello show di Celentano 125 milioni di caz…te. Sarà anche ‘microfonina’ a Buona Domenica, ma è nel 2002 che la Palmas ottiene il vero successo, grazie alla partecipazione a Striscia la Notizia. In coppia con Elena Barolo, le due ballerine saranno confermate anche nel 2003\2004. Dopo Striscia, la Palmas è apparsa in molti programmi tv come i Raccomandati, Cd Live, al fianco di Alvin, e Trl on Tour su Mtv. Nel 2011, Giorgia partecipa all’ottava edizione de L’Isola dei famosi, dove conquista la vittoria con il 76% di televoto. Successivamente, la bella sarda torna alle ‘origini’ con una nuova collaborazione con Antonio Ricci: per lei la conduzione di Paperissima Sprint, dove è ritornata anche nel 2013. È proprio qui che conosce Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia la notizia con il quale ha vissuto una storia di ben 6 anni. Ma la prima storia d’amore importante, per l’ex velina, è quella con il calciatore Davide Bombardini, dal quale è nata la piccola Sofia, nel 2008. Nel 2012, proprio a Paperissima Sprint, conosce Brumotti. Il loro amore è finito all’inizio del 2018, e a marzo di quest’anno Giorgia è stata beccata con quello che è diventato il suo nuovo amore, il nuotatore Filippo Magnini.

I due sono davvero innamoratissimi e , anche sui social, in particolare sul suo profilo Instagram, l’ex velina dedica tantissimo post al suo Filippo, col quale sembra proprio che convolerà a nozze. E a voi, piacciono Giorgia e Filippo insieme?