Giorgio Panariello, sapete chi è la sua fidanzata? E’ davvero stupenda e somiglia molto a Belen Rodriguez, bisogna ammetterlo.

Giorgio Panariello è ormai fidanzato. Sì, ha trovato finalmente quella serenità che gli mancava e che, come ha ammesso, ha inseguito per diversi anni. Proprio in una recente intervista a Verissimo, ha parlato di lei: “Ho una fidanzata, una compagna che si chiama Claudia. Sto con lei da tre anni. Mi dà grande equilibrio e serenità, è importante nella vita. La serenità è qualcosa che ho inseguito per tanto tempo. Ho trovato una persona che mi permette di affrontare sereno il mio lavoro, un lavoro da cui non stacchi mai”. Lei è bellissima e si chiama Claudia Maria Capellini.

Chi è la fidanzata di Giorgio Panariello? Si chiama Claudia Maria Capellini

Claudia Maria Capellini è nata nel 1985. Tra i due, quindi, c’è una differenza d’età di circa 25 anni. Ma in amore non conta poi così tanto. Di cosa si occupa? Da quello che sappiamo, Claudia Maria è una Pr milanese. E’ nata a Cremona, ma si è trasferita a Milano ormai da qualche anno. Come si sono conosciuti? Si dice si siano incontrati nel corso di una cena tenuta da amici comuni. Stanno insieme ormai da molto, moltissimo tempo. A quanto pare, sono felici e sereni. Sui social non ci sono molte foto di loro due insieme.

Tuttavia, si può intravedere nelle foto che pubblica una certa somiglianza alla showgirl, Belen Rodriguez. Claudia Maria Capellini è una ragazza bellissima, stupenda. E alcuni tratti del suo viso, come le labbra ad esempio, sembrano molto simili a quelli di Belen. Non crediamo siano cugine o che ci sia un grado di parentela tra le due: Belen è argentina, come tutto il resto della sua famiglia. Sarà una semplice casualità.

Come detto, su Instagram non ci sono molte foto che la ritraggono insieme a Giorgio Panariello. I due, probabilmente, hanno voluto ‘staccarsi’ almeno lì. Sul profilo di Claudia ci sono per lo più post inerenti il lavoro. E lo stesso vale per Giorgio.