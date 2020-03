Giorgio Panariello, chi è il comico: età, carriera e la mancanza del padre nella sua vita

Conosciamo tutti Giorgio Panariello: uno dei comici italiani più apprezzati dai telespettatori. E’ anche regista ed è stato il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo 2006. Insomma, un personaggio di spicco del panorama televisivo del nostro paese. Di origini napoletane, Giorgio viene affidato ai nonni dalla madre che lo abbandonò pochi giorni dopo il parto. E’ nato a Firenze e cresciuto a Cinquale, frazione del comune di Montignoso. E’ spesso ospite di diverse trasmissioni importanti dove rilascia interviste in cui si lascia andare a confessioni sul suo passato, i suoi dolori e i momenti non proprio facili della sua vita. Dietro il sorriso e l’ilarità che trasmette Giorgio c’è una vena malinconica che è molto bravo a nascondere e che racconta senza problemi quando se ne presenta l’occasione.

Giorgio Panariello: la mancanza di suo padre

Sul palco, si ride e si scherza. Poi, la vita è un’altra. C’è chi direbbe che sono più dolori perché ne ha passate tante. Beh, anche per Giorgio Panariello non dev’essere stato facile. In una recente intervista ha rilasciato dichiarazioni su suo padre che non ha mai conosciuto: “Questa cosa non l’ho cavalcata, è venuta fuori col tempo. Non posso dire di aver sofferto molto, perché la mancanza dei genitori è stata sopperita dall’amore dei nonni, che chiamavo ma’ e pa’. Non ho mai voluto parlare di mio padre con rancore”.

Già, non dev’essere stato facile per Giorgio che, nonostante ciò, è riuscito ad andare avanti ed a mascherare questo suo dolore con una risata. Una risata che contagia piacevolmente il suo pubblico e gli ha fatto raggiungere il successo. Non a caso, adesso è uno degli attori e sceneggiatori più apprezzati e stimati del panorama televisivo italiano. Giorgio Panariello è legato da una forte amicizia a Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti, che incontrerà in una serata targata C’è Posta per te esattamente il 7 marzo 2020. Una puntata imperdibile! Cosa succederà? Bisognerà scoprirlo, ma per ora sappiamo soltanto che alcuni saranno da una parte della busta, e un altro al lato opposto…