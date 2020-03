In questa sua ultima foto su Instagram, Giulia Michelini si lascia immortalare senza pantaloni, ma l’inquadratura dall’alto mostra quel dettaglio.

L’ultima sua apparizione televisiva è stata davvero un successo. Non ci riferiamo, ovviamente, alla sua ultima ospitata a C’è Posta per Te, bensì all’ultimo progetto televisivo di cui è stata la protagonista indiscussa. Ci riferiamo, infatti, alla terza stagione de ‘Rosy Abate – La Regina di Palermo’. Tutti gli amanti di Squadra Antimafia, perché è qui che è nato il personaggio della bella mafiosa siciliana, attendevano con ansia il proseguo delle vicende di Rosy. Soprattutto perché, a fine seconda stagione, l’Abate era stata catturata. E, quindi, tutti volevano capire come proseguisse la storia. Inutile dire che la stagione ha riscosso un successo immediato e illimitato. Giulia Michelini, come al solito, è stata grandiosa. E tutti i suoi fan non vedono l’ora di ammirarla nella quarta stagione, qualora ci fosse. In attesa, però, di conferma, l’attrice romana è molto attiva sul suo canale social. Poche ore fa, ad esempio, ha condiviso un entusiasmante scatto fotografico senza pantaloni. È senza veli? Assolutamente no! Perciò, diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Giulia Michelini senza pantaloni: il dettaglio che spunta fuori è da urlo

È un’ottima attrice, Giulia Michelini. In tutti i ruoli che lei ha interpretato, è riuscita sempre ad immedesimarsi alla grande nel personaggio di cui indossava gli abiti. Lo abbiamo visto, ad esempio, in Squadra Antimafia, in Rosy Abate o anche in RIS Parma. Ma non solo. Perché anche a livelli di bellezza, l’attrice romana non scherza affatto. Certo, lo abbiamo potuto constatare nelle sue esperienze televisive, ma è sul suo canale social ufficiale che ne abbiamo sempre di più la conferma. La bellissima ‘Rosy Abate’, infatti, è molto attiva su Instagram. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, è protagonista di scatti fotografici davvero sensazionali. L’ultimo risale a qualche ora. Quando, completamente senza pantaloni, l’attrice romana ha saputo catturare l’attenzione dei suoi sostenitori. Non è completamente senza veli, come dicevamo precedentemente. Piuttosto, Giulia di lascia immortalare con indosso il pezzo di sotto dell’intimo e con un’inquadratura dall’alto che mostra davvero ‘troppo’. A cosa ci riferiamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Uno scatto abbastanza ‘minimal’, c’è da dirlo. Eppure, non può assolutamente passare inosservato soprattutto per un dettaglio che la ‘particolare’ inquadratura mette in evidenza. Lo testimonia, non a caso, un commento giunto a corredo dello scatto.

‘Gambe stupende’, recita il commento in questione. Mettendo, così, in evidenza questo ‘clamoroso’ dettaglio che spunta fuori da questa foto. In effetti, sono chilometriche e davvero stupende, come si potrebbe dire il contrario?

Per ulteriori news su Giulia Michelini –> clicca qui