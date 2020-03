Uomini e Donne, in una recente intervista, Teresa Langella ha fatto un’inaspettata confessione sul suo fidanzato Andrea Dal Corso: cos’è successo.

La storia d’amore tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella è stata parecchio travagliata, ma la più bella in assoluto di tutte le edizioni di Uomini e Donne. Dopo il clamoroso rifiuto del veronese alla bella napoletana al castello, l’ex tentatore ha tentato in tutti i modi di poter riconquistare la fiducia dell’ex tronista. E, lo sapete, ci è riuscito davvero alla grande. Da quel momento, è passato più di un anno. Ed in tutto questo tempo i due non hanno mai perso occasione di poter manifestare apertamente il loro amore. I loro canali social ufficiali, ad esempio, pullulano di emozionanti dediche d’amore. Eppure, stando a quanto trapelato da una recente intervista per il magazine del programma, sembrerebbe che la coppia stia attraversando un momento decisamente difficile. Ecco perché.

Uomini e Donne, l’inaspettata confessione di Teresa sul rapporto con Andrea

È trascorso più di un anno da quando, dopo la loro partecipazione a Uomini e Donne, Teresa Langella ed Andrea Dal Corso sono diventi una coppia a tutti gli effetti. Eppure, stando a quanto trapelato da una recente intervista dell’ex tronista per il magazine del programma, sembrerebbe che i due piccioncini non stiano attraversano un momento molto facile del loro rapporto. Le vive a Roma. Dove, dal lunedì al venerdì, è impegnata alla conduzione di un programma radiofonico molto seguito. Lui, invece, vive a Milano. Dove, fino a qualche mese fa, viveva con la sua bella amata. Da come si può chiaramente capire, quindi, la lontananza è il loro principale ‘problema’. ‘Ogni tanto litighiamo, ma l’amore ci salva sempre’, si legge sulle pagine di Uomini e Donne Magazine.

Certo, la lontananza non è assolutamente una cosa facile da vivere all’interno di una coppia. Soprattutto in una coppia che, come Andrea e Teresa, si ama davvero alla follia. ‘Restare divisi non rientra nei nostri piani, quindi dovremo fare una scelta’, conclude l’ex tronista.