Zlatan Ibrahimovic, chi è sua moglie Helena Seger: età, lavoro, vita privata

Chi è Helena Seger, splendida moglie di Zlatan Ibrahimovic: età, professione e vita privata. Scopriamo tutto di questa meravigliosa coppia

Zlatan Ibrahimovic è sicuramente uno dei calciatori più forti dei nostri tempi. Di ruolo attaccante, ha militato in Serie A tra le file del Milan, della Juventus e dell’Inter. Anche all’estero è stato in diverse squadre. Di origini svedesi, ha coronato il sogno della sua vita dopo tantissimi sacrifici. Ibrahimović è nato a Malmö, nella Svezia meridionale, il 3 ottobre 1981. Suo padre si chiama Šefik ed è un bosgnacco originario di Bijeljina, sua madre invece si chiama Jurka Gravić, è una croata di religione cattolica. Ma chi è, invece, la moglie di Zlatan? Si chiama Helena Seger ed ha undici anni più di lui. Ma scopriamo di più su questa fantastica coppia.

Zlatan Ibrahimovic, chi è sua moglie?

Helena Seger è la moglie di Zlatan Ibrahimovic, ha undici anni più di lui ed è meravigliosa. E’ una ex modella e dal loro amore sono nati due splendidi figli. Classe 1970, possiamo dire sia una donna spettacolare. L’amore con Zlatan è nato nel 2001, quasi 20 anni fa. Stando a quanto possiamo apprendere dal web, Helena si prende cura dei suoi figli da sola. Non vuole alcun aiuto in casa e preferisce sbrigare da sola ogni faccenda domestica. Il lavoro di Zlatan la tiene lontana, da anni ormai, dalla sua patria. Tuttavia, spera di tornare presto a Stoccolma, dove l’attende a braccia aperte tutta la sua famiglia.

Non ama i social. Anzi, a dire il vero, non ha un suo account. Tuttavia, viene menzionata ed annoverata in diverse fanpage che compaiono principalmente su Instagram. Stando a quanto si apprende da diverse fonti, la donna avrebbe lasciato la sua carriera da modella per occuparsi di casa e figli. Ha dovuto rinunciare alla propria carriera per amore, dunque. I due, però, hanno un patto: a fine carriera, Zlatan dovrà occuparsi dei figli e diventare un ‘mammo’, mentre lei potrà dedicarsi nuovamente al lavoro. Sembra giusto, no?