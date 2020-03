Coronavirus, anche Alessia Marcuzzi preoccupata: l’appello sui social

Coronavirus, anche Alessia Marcuzzi è seriamente preoccupata per la situazione in cui riversa il nostro paese: l’appello sui social.

La realtà che stiamo vivendo in Italia in queste ultime settimane è davvero tragica. Dopo essersi diffuso dapprima in Cina ed, in seguito, in altre zone d’Europa, il Coronavirus è giunto anche in Italia. Spargendosi, giorno dopo giorno, a macchia d’olio. Al momento, il numero dei contagiati è davvero altissimo. Così come lo sono anche quello dei morti e dei guariti. Ed è per questo motivo che ai fini di limitare e ridurre drasticamente il virus, il Governo ha preso delle dure misure restrittive. Insomma, una situazione davvero drammatica, quindi. A cui anche i personaggi pubblici non possono non fare riferimento. Qualche ora fa, ad esempio, Antonella Clerici ha voluto scrivere un messaggio di speranza. ‘Andrà tutto bene’, scrive l’ex conduttrice della Rai. Differente, invece, le parole di Alessia Marcuzzi. Che, seriamente preoccupata per quanto si sta vivendo, ha voluto fare un appello ai suoi sostenitori. Ecco cosa ha scritto la conduttrice romana sul suo canale social ufficiale.

Alessia Marcuzzi, appello ai suoi fan per il Coronavirus

Come Michelle Hunziker e tantissime altri personaggi dello spettacolo, anche Alessia Marcuzzi ha voluto chiaramente mostrare la sua preoccupazione per il Coronavirus sui social. Sul suo profilo ufficiale Instagram, la giovane conduttrice romana si è messa completamente a nudo con i suoi sostenitori. Facendo chiaramente intendere, quindi, non solo quanto anche lei sia amareggiata per ciò che sta accadendo al nostro paese in queste ultime settimane, ma condividendo con loro un vero e proprio appello utile a limitare la diffusione del contagio. Ne hanno parlato i telegiornali, è vero. Eppure, anche la Marcuzzi ha voluto dare un piccolo contributo a questa causa. Ecco cosa ha scritto sul suo profilo social ufficiale:

‘Collaboriamo e seguiamo le regole di buon senso che ci hanno indicato e vedrete che torneremo presto ad abbracciarci’, recita questo una parte del messaggio condiviso da Alessia Marcuzzi. Il senso, da come si può intendere, è molto chiaro. Per ritornare al più presto ad un clima di serenità e di tranquillità, è bene che tutti noi rispettiamo per filo e per segno tutte le regole e gli accorgimenti che ci sono stati impartiti in questi ultimi giorni.

Quando la vedremo in Tv?

Dopo aver detto addio a ‘L’Isola dei Famosi’, i suoi sostenitori non vedono l’ora di rivederla in tv. Ebbene, ma quando accadrà? Beh, la data non è stata ancora resa ufficiale. Stando a quanto traspare dal web, sembrerebbe che Alessia Marcuzzi sia pronta a condurre una nuova edizione de Lo Show dei Record. Siete contenti?