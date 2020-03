Barbara Bouchet, donna meravigliosa: le foto da giovane incantano

Barbara Bouchet da giovane, una donna spettacolare: una meraviglia! Le foto che condivide sul suo profilo Instagram la ritraggono negli anni della sua gioventù

Barbara Bouchet è una attrice di origini tedesche, trasferitasi poi con la famiglia negli Stati Uniti nel 1944, appena dopo la seconda guerra mondiale. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo in America, poi, arrivata in Italia, ha raggiunto il vero e proprio successo tanto sognato con le fiction poliziesche e le commedie sexy. Questo non è il suo vero nome: si chiama Bärbel Gutscher, ed ha scelto ‘Barbara Bouchet’ solo per far renderlo più facile da pronunciare a tutti: collaboratori e registi, soprattutto.

Barbara Bouchet, una donna meravigliosa: le foto del passato

E’ nata nel 1944 e pertanto, adesso, ha 76 anni. Non è più una ragazzina, certo, ma i tratti di una splendida donna sono sempre lì. Da giovane ha incantato il pubblico italiano e non solo. Il suo viso è angelico, tra i più belli che abbiamo mai visto. Alcune foto del passato la ritraggono insieme ad attori importanti e molto famosi.

Nel corso della sua carriera ha anche prestato la voce ad alcuni musical. Insomma, un’artista a 360 gradi. Ma non solo: negli anni ’80, era conosciuta con il soprannome di “Jane Fonda all’italiana”, perché aveva lanciato attraverso testi e video le discipline dell’aerobica e del fitness.

Il profilo Instagram

Barbara ha anche un profilo Instagram molto seguito su cui condivide diversi scatti che la ritraggono nella sua gioventù. Ha un pubblico abbastanza vasto che la segue spesso e commenta ogni post. Ha creato un bel rapporto con i follower: tutte persone che la stimano per quello che ha fatto nel corso della sua carriera ed anche per la bellezza che la contraddistingue. Tra i tanti scatti condivisi con loro, troviamo anche questo in cui si mostra in costume, quand’era poco più che una ragazzina:

Che dire?! Davvero una donna spettacolare! In questo post esprime un po’ di nostalgia nei confronti dell’estate. “Dite che se la chiamiamo tutti insieme arriva?”, domanda ai suoi follower.