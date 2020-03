Durante l’ottava puntata di C’è Posta per te, Maria De Filippi si è lasciata andare ad una frase che non è assolutamente passata inosservata.

L’ottava puntata di C’è Posta per Te di sabato 7 Marzo è stata più che incredibile. Come consueto, le storie trattate nel corso dell’appuntamento sono state davvero tantissime. E, soprattutto, più che emozionanti. A partire, quindi, dalla fantastica storia di due fratelli che, a causa delle difficoltà della vita, sono uniti più che mai. Fino alla storia di Lucia ed Orlando. La giovane campana, dopo un errore commesso nei confronti del suo compagno, ha deciso di chiedergli scusa e perdono dinanzi a tutti Italia. Tuttavia, come raccontato in un nostro recente articolo, purtroppo la storia non è andata a buon fine. Il trentenne è sicuro della versione raccontata dai suoi amici. E così ha deciso di non concedere un’altra possibilità alla mamma di suo figlio Michele. Da come si può intuire, la storia è davvero particolare ed ha catturato l’attenzione di tutti. Come, d’altra parte, ha suscitato interesse anche una particolare frase detta da Maria De Filippi detta nel bel mezzo della storia.

Maria De Filippi, la frase detta a C’è Posta per Te non passa inosservata

Per tutta la durata del suo colloquio con Lucia a C’è Posta per Te, Orlando è stato davvero inamovibile. Nonostante la giovane campana abbia confessato i suoi errori, il trentenne è certo che la versione raccontata dalla sua ex compagna non corrisponde alla realtà dei fatti. Ma non solo. A causa della pesante differenza d’età tra i due, Orlando ha portato a galla dei problemi che già prima succedevano. ‘Quando hai sbagliato, ti ho sempre protetta? Ti ho sempre cercato di far capire come ti dovevi comportare?’, dice il ragazzo a Lucia. Immediata è stata la reazione di Maria De Filippi. Che, chiedendo scusa per essersi intromessa tra di loro, ha detto: ‘Ho capito le difficoltà che hai trovato. Però, queste difficoltà un uomo di trent’anni se le cerca quando va con una di quindici’. Ovviamente, la frase della padrona di casa non è assolutamente passata inosservata. Ed è per questo motivo che, subito dopo, il web è andato letteralmente in subbuglio.

Insomma, da come si può chiaramente vedere da alcuni commenti riproposti in alto, la frase di Maria De Filippi non è affatto sfuggita. E, a quanto pare, è stata condivisa da molti.