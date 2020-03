Pochissime ore fa, Chiara Ferragni ha dato uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi fan: la notizia è fantastica e aspettavamo tutti questo momento.

Non ha potuto fare a meno di dare ai suoi numerosi sostenitori questo splendido annuncio a sorpresa, Chiara Ferragni. Certo, come raccontato in diversi nostri articoli, la fashion blogger è attivissima sul suo canale social ufficiale. E, per questo, non perde mai occasione di poter condividere con i suoi sostenitori tutto ciò che le accade. A partire, quindi, da incredibili scatti fotografica da urlo. Fino ad imperdibili e divertentissimi siparietti con suo marito Fedez. E, perché no, anche unici annuncio a sorpresa. Ecco. Proprio a proposito di questo, qualche ora fa, la giovane Ferragni ne ha voluto condividere uno che, senza alcun dubbio, ha reso davvero entusiasti tutti i suoi sostenitori. Tramite un’Instagram Stories condivisa sul suo profilo ufficiale, Chiara ha reso partecipi i suoi numerosi followers di una notizia che tutti aspettavano da tempo. Ecco di che cosa parliamo.

Chiara Ferragni, l’annuncio a sorpresa su Instagram: di che cosa si tratta

Dopo aver firmato un’edizione limitata di biscotti, Chiara Ferragni ha dato un altro incredibile annuncio a sorpresa. È stata la diretta interessata a farlo, come dicevamo precedentemente. Tramite un’Instagram Stories caricata sul suo profilo social ufficiale, la fashion blogger ha reso partecipi i suoi sostenitori di una notizia davvero fantastica. E che, senza alcun dubbio, era davvero molto attesa da tutti loro. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Ebbene si. Dopo la nuova linea Me Fui di Belen e Cecilia Rodriguez, anche Chiara Ferragni ha pubblicato online la nuova collezione dei suoi costumi da bagno. L’estate è, ormai, alle porte, si sa. Ed è per questo motivo che non si può fare a meno che pensare a come essere super bellissime sulla spiaggia. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, i modelli di questa nuova collezioni sono davvero pazzeschi. E, senza alcun dubbio, riscuoteranno un successo davvero incredibile.

L’importante decisione per il Coronavirus

Purtroppo, il Coronavirus è una realtà più che drammatica che stiamo affrontando, in queste ultime settimane, nel nostro paese. È proprio per questo motivo che, appena partito ‘l’allarme’, Chiara Ferragni ha preso un’importante decisione. Ci riferiamo, infatti, alla sua volontà di non partire e di non continuare i suoi impegni di lavoro per restare accanto alla sua famiglia in questo particolare momento. Nei recenti giorni, infatti, la fashion blogger sarebbe dovuta partire per Parigi e per un safari. Ma, data la situazione complicata italiana, ha preferito non partire.