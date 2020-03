Coronavirus, un caso positivo nella redazione de Le Iene: arriva la conferma ufficiale, lo show è stato sospeso in via precauzionale

Notizie importanti arrivano dal mondo dello spettacolo, pare che il corona virus, sia arrivato anche in tv. In questi giorni l’Italia è scossa da un virus che la sta mettendo letteralmente in ginocchio. Dai primi casi ad oggi, sono passate solo due settimane e il virus pare spandersi a macchia d’olio e senza sosta. Moltissime sono le precauzioni che il Governo sta cercando di mettere in atto per evitare che il Covid- 19 si propaghi ancor di più, ma pare che le misure contenitive non stiano funzionando come previsto. Molte sono le misure precauzionali che sono state fornite non solo ai cittadini, ma anche agli uffici pubblici e negli studi televisivi. Dall’inizio della propagazione, molti degli emittenti televisivi, hanno ritenuto necessario escludere la presenza del pubblico negli studi di registrazione.

Coronavirus, un caso a Le Iene: lo show chiude per due settimane, il comunicato ufficiale

Il Covid-19 continua a far tremare l’Italia e attraverso il sito Adkronos, giunge notizia che il Virus sia giunto nella redazione de ‘Le Iene‘. Stando a quanto riportato dal sito, sembrerebbe che il virus abbia colpito uno dei collaboratori della redazione. Pare che il tg satirico chiuderà i battenti per le prossime due settimane in via precauzionale. E pochi minuti dopo arriva anche la conferma da parte del sito ufficiale del programma, che conferma l’indiscrezione.

Non sono trapelati nomi, e nonostante molte siano state le Iene che si sono recate sul posto dei primi focolai, il sito fa sapere che non si statta di uno dei professionisti: “Nella redazione del programma di Italia1 Le Iene si è verificato un caso di positività al Coronavirus. Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare. Pertanto le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione“. Vi ricordiamo inoltre che il programma è stato uno dei primi ad andare in onda senza pubblico, come annunciava la Marcuzzi sul suo canale Instagram.