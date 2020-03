Alba Parietti, durante un’intervista a Radio 2, ha sferrato un duro attacco: “Coronavirus? Moriremo per colpa degli ignoranti”

L’Italia sta attraversando un brutto periodo. Il temibile virus proveniente dalla Cina ha messo in ginocchio diverse regioni. Le più colpite sono la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna. Molti contagi, però, si contano anche nel Piemonte e nelle Marche. Nessuna regione è esente dal contagio. Lo Stato è intervenuto in prima persona per scongiurare una vera e propria pandemia. Il governo italiano ha allargato la zona rossa, vietando agli abitanti di allontanarsi se non per motivi seri. Questa notte, però, alcuni treni, diretto verso Roma, Napoli e il Sud in generale, sono stati presi d’assalto. Molte persone si sono dirette in stazione per ‘scappare’ dalla zona rossa. Un gesto scellerato, che potrebbe aumentare il rischio contagio.

Coronavirus, duro attacco di Alba Parietti

Il tema sta interessando un po’ tutti, d’altronde è in ballo la salute di tutti gli italiani, nessuno escluso. Nel mondo dello spettacolo, alcuni personaggi ci hanno messo la faccia, come nel caso di Antonella Clerici, che ha pubblicato un duro messaggio sul suo account Instagram. Oltre alla Clerici, anche la Parietti si è esposta molto. Già la scorsa settimana, durante la trasmissione Live – Non è la D’Urso, la showgirl aveva messo in luce la probabilità di una maggiore diffusione del virus nel nostro paese. La Parietti, però, è stata attaccata e soprattutto additata come ‘allarmista’. Oggi i numeri le danno ragione e, in un’intervista rilasciata al programma I lunatici su Rai Radio Due, la showgirl dichiara: “Vorrei sapere ora dove sono tutti quelli che mi hanno riempito di insulti“.

La showgirl poi ha proseguito, sferrando un duro attacco: “Moriranno, moriremo per tracollo per colpa degli ignoranti che non rispettano le regole”. La situazione degenera d’ora in ora e il nostro paese pare essere al tracollo.