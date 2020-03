Coronavirus, il messaggio di Barbara D’Urso a pochi minuti dalla diretta di ‘Live’: ecco le parole della conduttrice su Instagram.

Barbara D’Urso è sempre molto attiva sui social, e spesso ‘dialoga’ con i suoi followers, raccontando loro tutto quello che fa, dai momenti di svago e vacanza a quelli di lavoro. Ma non solo. La conduttrice usa il suo profilo Instagram anche per trattare argomenti più ‘seri’, come quello che in questo momento sta tenendo tutta Italia col fiato sospeso. Stiamo parlando dell’emergenza Coronavirus. L’epidemia continua ad espandersi, soprattutto nelle regioni del Nord Italia, tanto che alcune ore fa il Governo ha deciso di ‘chiudere’ la Lombardia, vietando le entrate e le uscite. Il momento è particolarmente delicato per il nostro Paese e la paura è alta, soprattutto per le categorie definite ‘a rischio’. Barbara ha sempre trattato questo argomento nelle sue trasmissioni, dedicando una gran parte alla cronaca e agli aggiornamenti sulla situazione. La conduttrice ha dunque deciso di lanciare un messaggio poco prima di andare in diretta con la sua ‘Live – Non è la D’Urso’: ecco le sue parole.

Barbara D’urso, messaggio sul Coronavirus a pochi minuti dalla diretta di ‘Live’: ecco le sue parole

Barbara D’urso sta per andare in onda con una nuova, imperdibile, puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’. La conduttrice, poco prima di entrare in trasmissione, ha dato alcune anticipazioni ai fan in merito ai temi che tratterà questa sera, visto che l’attesa del pubblico è davvero alta. Come sempre, Barbara sarà senza pubblico proprio per le misure sanitarie decise dalla regione Lombardia. Tanti gli argomenti previsti. Ci sarà un parte dedicata all’intrattenimento, con Cristiano Malgioglio che affronterà le 5 sfere e un incontro molto importante per Clizia Incorvaia all’interno del famoso ascensore di ‘Live’. Ma non solo. Nelle sue storie Instagram Barbara ha annunciato che in studio si parlerà anche del Coronavirus, con tanti aggiornamenti e ospiti importanti.

“Questa sera sarò in tv per informarvi e intrattenervi, come è mio dovere. Mi raccomando, state a casa. Io vi terrò compagnia”. Queste le parole di Barbara D’urso, che poi, appena entrata in diretta, ha annunciato che alcuni dei suoi ospiti non sono potuti intervenire a causa della decisione del Governo di ‘isolare’ la regione Lombardia, in entrata come in uscita. Non ci resta che aspettare e scoprire insieme tutti i temi e tutti i consigli che la conduttrice e i suoi ospiti daranno al pubblico da casa.