Per le ventiseiesima puntata di Domenica In dell’8 Marzo, sono stati pensati degli ospiti davvero incredibili: ecco tutte le anticipazioni dettagliate.

Siamo quasi giunti a chiusura di questo primo weekend di Marzo. E, come consueto, la bellissima e bravissima Mara Venier sarà al timone di una puntata di Domenica In davvero imperdibile. In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, la fantastica veronese sarà la protagonista di un appuntamento del suo show davvero straordinario. E che, senza alcun dubbio, terrà compagnia milioni di telespettatori durante il loro pranzo domenicale. La domanda, però, adesso sorge spontanea: chi saranno gli ospiti di Domenica 8 Marzo. In occasione della Festa della Donna, la zia ‘d’Italia’ ha pensato a qualcosa in grande. E, soprattutto, a degli ospiti davvero speciali. Siete curiosi di saperli? Ecco tutti i dettagli.

Domenica In, gli ospiti della puntata dell’8 Marzo

Una puntata davvero insolita per Domenica In e Mara Venier. Così come Live-Non è la D’Urso, Amici e tantissimi altri programmi Mediaset, purtroppo anche l’appuntamento di Domenica 8 Marzo dello show della bella veronese sarà completamente senza pubblico. Per arginare e, soprattutto, limitare i contagi di Coronavirus all’interno del nostro Paese, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sono state prese delle grosse e pesanti misure di restrizione. Non a caso, fino al 15 Marzo, sono state anche chiuse scuole, università e qualsiasi luogo di aggregazione. Nonostante questo, però, la zia Mara è pronta a regalare una puntata del suo varietà davvero imperdibile. E a renderlo tale, ovviamente, ci saranno degli ospiti incredibili. Siete curiosi di saperli? Ecco tutti i dettagli:

Massimo Ghini: l’attore romano sarà ospite all’interno dello studio Fabrizio Frizzi di Roma per presentare il nuovo film, diretto da Vincenzo Marra, ‘La Volta Buona’;

Gessica Notaro: in occasione della Feste delle Donne, la modella e ballerina si lascerà andare ad una nuova e toccante intervista a Mara Venier;

Barbara Bouchet: in attesa della nuova edizione di Ballando con le Stelle, la padrona di casa sarà lieta di ospitare la prima concorrente ufficiale dello show;

Patrizia Marigliani;

Enzo Gragnaniello;

Infine, verrà dedicato uno spazio ad un talk. Di cui i maggiori protagonisti saranno: Lino Banfi, Nunzia Di Girolamo, Pierluigi Diaco e tantissimi altri.

Insomma, vi avevamo detto che sarebbe stata una puntata imperdibile. Siete d’accordo adesso?

