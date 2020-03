Gessica Notaro, avete mai visto il suo compagno Marco? Scopriamo insieme qualcosa in più sulla loro love story e qualche curiosità sull’uomo

Gessica Notaro è una modella, influencer, ex miss Romagna e artista musicale. Un’artista davvero poliedrica, ha cominciato sin dalla tenera età ad approcciarsi al mondo dello spettacolo. Ragazza solare, bellissima e carismatica, si è sempre a contraddistinta oltre che per la sua bellezza, anche per l’intelligenza e la passione per i delfini. Purtroppo la sua vita non è stata affatto semplice, prima per la perdita di due persone a lei molto care, poi per l’incidente che l’ha vista coinvolta ormai tre anni fa, con l’ex compagno Edson Tavares. L’uomo, infatti, non riuscendosi ad arrendere a l’idea che Gessica avesse interrotto la loro relazione, decide di sfregiare la donna don dell’acido. Moltissimi sono stati gli interventi che la ragazza ha dovuto subire, ma nonostante ciò è sempre rimasta positiva, mostrando tutta la sua forza. Forza e coraggio che vuole infondere a tutte le altre vittime, che come lei, sono state sfregiata o hanno subito violenza da parte dei partner. La sua è stata certamente un’esperienza forte e terribile, che l’ex miss non tace e non nasconde. Eppure ora la Notare pare abbia ritrovato non solo la serenità, ma anche l’amore, al fianco di un uomo che le ha rubato il cuore: Marco!

Gessica è nata il 27 dicembre del 1989 a Rimini, da mamma argentina e papà calabrese. Purtroppo ha dovuto vivere presto il lutto del padre, portato via da un tumore e qualche anno dopo anche quello del fratello. A soli 17 anni diventa Miss Romagna e gareggia per Miss Italia, senza vincere. Da li in poi però la sua carriera inizia a decollare, prendendo parte a vari programmi tra ‘Ciao Darwin’, ‘Quelli che…’ e altre. I tutto senza abbandonare mai la sua grande passione: i delfini. La donna abbandona la tv per diventare addestratrice di delfini al delfinario di Rimini e contemporaneamente coltiva anche la passione per la musica. Qualche anno più tardi è stata aggredita e fregiata dall’acido dall’ex Edson. A quell’episodio sono succeduti molteplici interventi e battaglie legali. Attualmente, nonostante sia ancora presa da interventi e cure, la sua vita ha subito una svolta, soprattutto con l’arrivo di Marco. Accanto all’uomo Gessica pare abbia ritrovato non solo la serenità, ma anche l’amore.

Dell’uomo si conosce ben poco, però lo vediamo spesso nelle foto di Gessica, sul suo profilo instagram ufficiale, dove la donna è seguitissima. Le dediche della Notaro fanno ben capire che il loro è un rapporto molto profondo e che nonostante lei ne parli poco, il loro legame è importante. I due stanno insieme da circa un anno e da quando si sono conosciuti sembrano essere inseparabili. Marco è poco social, infatti non possiede un account Instagram.