Italia’s Got Talent, Andrea Fratellini è il vincitore dell’ultima edizione: sapete dove abbiamo già visto il mago e ventriloquo in tv?

Ieri sera è andata in onda la finalissima di uno dei talent più amati e seguiti degli ultimi anni televisivi, stiamo parlando di Italia’s Got Talent. Come tutti gli anni, il percorso di selezione è stato molto lungo per arrivare alla fase serale. Molti sono stati i concorrenti che hanno scaturito il riso dei giudici e del pubblico, ma molti sono stati anche coloro che sono riusciti a farli emozionare. Tra questi certamente si sono contraddistinti i finalisti di ieri sera, ma andiamo per gradi. In quest’edizione abbiamo visto seduti dietro il bancone dei giudici: Joe Bastianich, Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi, ieri sera eccezionalmente, ci sono state due variazioni. Al posto di Joe Bastianich abbiamo visto un simpaticissimo Enrico Brignano e alla conduzione uno spigliato Enrico Papi. A conquistare il pubblico però è stato Andrea Fratellini, che sul palco era accompagnato dal suo fido amico pupazzo, Zio Tore. Non è la prima volta che l’uomo vince una competizione e che lo vediamo in tv, scopriamo quindi insieme qualcosa in più sulle sue origini, la carriera e dove lo abbiamo già visto.

Italia’s Got Talent, Andrea Fratellini è il vincitore: sapete dove l’abbiamo visto in tv?

Di Andrea Fratellini sappiamo dirvi che viene da Monza, ma ha origini Baresi, ha 46 anni ed è un ex assistente di volo. Adesso coltiva la sua passione per la magia e il ventriloquismo. Andrea si è fatto accompagnare sul palco di Italia’s Got Talent da Zio Tore, uno dei suoi pupazzi a cui da vita e voce. Il suo è un talento davvero unico, e lo dimostrano i numerosissimi spettacoli all’attivo e la sua presenza in tantissimi programmi televisivi. Già, perché Andrea non è estraneo al mondo della televisione, che sin da metà degli anni ’90 frequenta assiduamente. Fratellini si è infatti esibito anche a: ‘Tu si Que Vales’, ‘La Corrida’ vincendo l’edizione del 1994, ‘Eccezionale Veramente’, ‘Zelig’, ‘Colorado’, ‘La Botola’, ‘Domenica In’, ‘Paperissima’, ‘Scalo 76′ e molti altri talent all’estero. Nel 2009 ha partecipato a Italia’s Got Talent arrivando in finale insieme ad un altro amico pupazzo, Nonno Felice.

Ieri sera invece è arrivato primo, davanti alla cantante, attrice e ballerina Claudia Lawrence e al cantante 13 enne Francesco Carrer. Il primo posto conquistato grazie al pubblico da casa, gli è valso un premio di 100 mila euro.