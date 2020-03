Chi è Massimo Ghini? Ecco cosa occorre sapere sull’attore romano, a partire della sua età, carriera vita privata e l’infanzia segnata da quell’episodio.

In occasione dell’uscita del suo nuovo film cinematografico ‘La Volte Buona’, Massimo Ghini sarà uno degli ospiti della puntata di Domenica In dell’8 Marzo. Insieme ad altri ed incredibili personaggi televisivi, l’attore romano si racconterà senza filtri e peli sulla lingua alla bella padrona di casa. Ecco. Oltre che conoscere la sua eccelsa carriera costellata di successi, sapete proprio tutto di lui? Nel caso in cui la vostra risposta fosse negativa, sappiate che questo è l’articolo che è giusto per voi. Com’è solito nostro fare, passeremo in rassegna tutto ciò che occorre sapere sul buon Ghini. A partire, quindi, dalla sua età, la sua ricca carriera artistica, la vita privata ed, infine, un ‘particolare’ episodio che ha fortemente caratterizzata la sua infanzia. Ecco tutti i dettagli.

Massimo Ghini: età, carriera e vita privata

Massimo Ghini è nato a Roma il 12 Ottobre del 1954. La passione per la recitazione non si mostra affatto da subito. Anzi, davvero molto giovane, il romano inizierà a lavorare come animatore in diversi villaggi turistici. Ben presto, però, Massimo cambierà strada. Ed inizierà ad interessarsi al teatro, al doppiaggio ed, infine, allo speaker radiofonico. Insomma, si è dato davvero da fare, c’è poco da dire. Il debutto nel mondo cinematografico avviene nel 1979. Quando, all’età di 25 anni, viene preso nel film ‘Speed Cross’ di Stelvio Massi. Da questo momento, la carriera dell’attore romano è tutta in ascesa. Il buon Ghini, infatti, interpreterà diversi ruoli davvero importanti in televisione, al cinema ed anche in diverse sit com. Ma pensate sia finita qui? Nient’affatto! Un altro tassello notevole è stato aggiunto alla carriera di Ghini: i cinepanettoni. In compagnia di Christian De Sica, l’attore romano è stato, diversi anni, la figura portante di numerosi film classici di Natale.

Se la sua carriera è molto ricca, altrettanto impegnativa è stato la sua vita sentimentale. Massimo Ghini, infatti, conta ben due matrimoni. Dopo una breve relazione con Sabrina Ferilli, l’attore romano si sposa, nel 1987, con l’attrice Nancy Brilli. Alla fine della loro relazione, avvenuta tre anni dopo, il buon Ghini ha una storia d’amore con Federica Lorrai, dalla quale nascono, nel 1994, i suoi primi figli Camilla e Lorenzo. Ed, infine, dal 2002 è sposato con Paola Romano. Con la quale ha avuto, nel 1996 e 1999, altri due figli Leonardo e Margherita.

L’episodio che ha segnato la sua infanzia

In una recente intervista per Io Donna, Massimo Ghini ha raccontato di aver avuto un’infanzia segnata da un particola episodio avvenuto durante la sua infanzia. All’età di tre anni, i genitori dell’attore romano si sono separati. Ed è per questo motivo che, in questa intervista, Massimo ha confessato di aver sofferto. Tanto da essere solito a falsificare a scuola la firma di suo padre. ‘All’epoca, noi figli di famiglie separate eravamo pochissimi’, si legge.