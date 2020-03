GF Vip, Pasquale Laricchia non entrerà nella casa per la consueta ora di fitness: la drastica decisione per motivi di sicurezza.

Non ha bisogno di presentazioni, Pasquale Laricchia. Dapprima uno dei concorrenti delle prime edizioni del Grande Fratello versione Nip, il pugliese è stato uno dei quattro highlander della recente edizione del GF Vip. Nonostante la sua simpatia, purtroppo, il suo percorso non è proseguito a lungo. Tuttavia, gli autori del reality hanno ugualmente deciso di affidargli un ruolo non da poco nella casa. È un personal trainer nella vita reale, Pasquale. Ed è per questo motivo che la produzione ha deciso di affidargli l’ora fitness anche all’interno della casa di Cinecittà. Purtroppo, al momento, non sarà più possibile vederlo in compagnia dei suoi ex compagni di viaggio. Poiché, per motivi di sicurezza, è stato deciso ciò. Ecco perché nei dettagli.

Pasquale Laricchia salta l’ora di fitness nella casa del GF Vip: è questione di sicurezza

Sono diverse settimane che Pasquale Laricchia, dopo essere stato eliminato dalla casa più spiata d’Italia del GF Vip, era solito ritornarvi per la consueta ora di fitness. Era un vero e proprio appuntamento fisso, c’è da dire. Eppure, quello che si sarebbe dovuto tenere nella giornata di ieri, purtroppo non è stata messa in atto. A rivelarlo è stato il diretto interessato. Che, qualche ora, tramite il suo canale social ufficiale, ha informato i suoi sostenitori che non sarebbe entrato nella casa di Cinecittà. Il motivo è davvero semplice, sapete? Ci riferiamo, infatti, al Coronavirus.

L’emergenza di questo terribile virus cinese, purtroppo, sta aumentando sempre di più all’interno del nostro paese. È proprio per questo motivo che, proprio per motivi di sicurezza, la produzione del GF Vip ha preferito evitare l’ingresso in casa di Pasquale Laricchia. ‘Non sono entrato nella casa per motivi di sicurezza, ma virtualmente ci sono’, questo scrive il pugliese per giustificare l’assenza dell’ora fitness. Con la speranza che tutto questo, molto presto, finisca. E che potremo vederlo ridere e scherzare con i suoi compagni di viaggio.