Alena Seredova svela il sesso del bebè che aspetta dal compagno Alessandro Nasi: lo ha annunciato lei su Instagram, i fan sono pazzi di gioia.

Tutti sanno che Alena Seredova aspetta un bambino dal suo compagno, il manager Alessandro Nasi. La notizia ha reso davvero felicissimi i fan della modella, che ha passato un periodo molto difficile dopo la separazione dal suo ex marito Gigi Buffon. Il portiere della Juventus è legato dal 2014 alla giornalista e conduttrice sportiva Ilaria D’amico, dalla quale ha avuto il piccolo Leopoldo Mattia. Alena, invece, è insieme ad Alessandro dal 2015 ed è riuscita pian piano a ritrovare la serenità accanto a lui, dopo aver sofferto molto per la fine del suo matrimonio. Oggi i due aspettano un figlio, il terzo per la Seredova, che ha avuto due maschi da Buffon, il primo per Alessandro. Alena ha parlato della sua gravidanza anche a Verissimo, emozionando il pubblico con la sua felicità. Poco fa, invece, la modella ha annunciato il sesso del nascituro sul suo profilo Instagram, facendo impazzire di gioia i suoi fan: scopriamo insieme la fantastica notizia.

Alena Seredova svela il sesso del nascituro: fantastica notizia per i fan della modella

Alena Seredova è incinta del suo terzo figlio. La modella partorirà a giugno, a 42 anni compiuti, ed è al settimo cielo per questa meravigliosa notizia. Fino a pochi giorni fa non aveva ancora annunciato il sesso del nascituro, ma a quanto pare ha cambiato idea e poche ore fa ha pubblicato su Instagram un post che non lascia più spazio ai dubbi. In occasione della festa della donna, infatti, Alena ha condiviso con i suoi followers una foto del suo bellissimo pancione, sul quale ha spalmato una crema. “Io mi prendo cura di te, piccolina”, scrive la Seredova, accompagnando le sue parole con un fiorellino.

La notizia è chiara e c’è poco da aggiungere. Dopo due maschi, Alena avrà una femminuccia. La notizia ha fatto impazzire di gioia i fan della modella, che per il momento non ha ancora svelato il nome che ha scelto per la sua bimba.