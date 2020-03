Alessia Macari irresistibile a ‘Live – Non è la d’Urso’: look da capogiro per la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, che indossa un abito davvero cortissimo.

Tutti la ricordano per la sua bellezza e per il suo carattere vulcanico e sempre molto solare. Stiamo parlando di Alessia Macari, la ‘ciociara’ di Avanti un Altro, che ha vinto la prima edizione del Grande Fratello Vip. Nata in Irlanda, a Dublino, la bella Alessia è cresciuta in provincia di Frosinone, acquisendo così il suo ‘particolare’ accento, un misto tra inglese e ‘ciociaro’, il che la rende davvero unica. Nella prima edizione del GF Vip, la Macari si è distinta per la sua simpatia e per il suo essere sempre senza peli sulla lingua, e questo le ha certamente portato bene, visto che alla fine è stata premiata con la vittoria. La soubrette è anche molto apprezzata per la sua bellezza e le sue forme ‘generose’, che a volte mostra anche sui social, facendo impazzire i fan. Ieri, ad esempio, è stata ospite a ‘Live – Non è la D’urso’, per commentare alcune dichiarazioni di Valeria Marini contro di lei e si è presentata con un look davvero da capogiro: scopriamolo insieme!

Alessia Macari, look irresistibile a ‘Live’: l’abito che indossa è mini

Alessia Macari è una bellissima ragazza e ha un fisico che piace moltissimo al pubblico maschile. Forme abbondanti e curve da capogiro fanno impazzire i fan, e anche ieri Alessia ha mostrato il suo corpo da urlo con un look irresistibile a ‘Live – Non è la D’urso’. La ‘ciociara’ di Avanti un Altro è stata invitata da Barbara D’Urso per commentare l’edizione in corso del Grande Fratello Vip. La Macari era davvero bellissima ieri sera e ha pubblicato il suo look anche su Instagram. Indossava un mini abito a strisce bianche e nere, molto corto e anche particolarmente scollato, che a stento riusciva a contenere le sue forme esplosive. Un outfit davvero super, che ha fatto impazzire i suoi tantissimi fan.

La replica di Alessia alle parole di Valeria Marini: “Non è amica delle donne”

Alessia Macari è stata ospite a ‘Live – Non è la D’Urso’ per replicare alle parole di Valeria MArini, che nella casa del GF Vip ha detto che nessuno si ricorda di Alessia e che avrebbe dovuto vincere lei la prima edizione del programma. La Macari ha replicato dicendo che la MArini non fa nulla se non reality negli ultimi tempi e che non è una vera amica delle donne, come dice. Siete d’accordo anche voi con le sue parole?