Uomini e Donne oggi, anticipazioni: Daniele Dal Moro in lacrime

Anticipazioni Uomini e Donne: Daniele Dal Moro in lacrime nella puntata di oggi per una lite con Gianni Sperti.

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi e le puntate stanno tenendo compagnia ai tanti che sono costretti a casa per via del Coronavirus e dell’emergenza legata ai contagi del Covid-19. Non sappiamo come stanno lavorando dietro le quinte in questi giorni di emergenza e con tante persone che provengono anche dal nord Italia. Raffaella Mennoia, uno dei pilastri della trasmissione, ha lasciato come ultimo messaggio ieri, 8 marzo, una bandiera dell’Italia dicendo di farsi forza e di seguire le indicazioni del Governo. In ogni caso, senza guardare troppo al futuro, ecco cosa ci dicono le anticipazioni della puntata di oggi, 9 marzo, di Uomini e Donne.

Anticipazioni, Daniele in lacrime

Dalle anticipazioni del programma sappiamo che oggi, 9 marzo, andrà in onda il Trono Classico e pare che al centro dello studio ci sarà Daniele Dal Moro che sarà nel cuore di un violento scontro con l’opinionista Gianni Sperti che lo porterà persino alle lacrime.

Cosa succederà oggi? Grazie alle anticipazioni abbiamo scoperto che nella puntata di Uomini e Donne di oggi troveremo Daniele Dal Moro al centro dello studio con Gianni Sperti che lo attaccherà duramente. Il motivo dello scontro pare essere legata al fatto che Del Moro continua a dire che le parole dell’opinionista sono solo cavolate. A dirlo così spesso però e in maniera così continua e fastidiosa alla fine Sperti si è infuriato. Scoppia così una lite violenta al centro con Gianni che sostiene che Daniele abbia preso in giro e fatto soffrire Angelica. La situazione si scalda ancora di più quando in studio scopriamo che il padre di lei non ha mai voluto che la figlia partecipasse al programma, tanto meno per conoscere Daniele Del Moro. Alla fine il tronista scoppia a piangere in centro studio dicendosi profondamente ferito da tutta la situazione.

Giovanna e Sara, anticipazioni Uomini e Donne oggi

Si passa poi a puntare i riflettori su Giovanna Abate che entra nel vivo del suo percorso da tronista a Uomini e Donne. La ragazza infatti pare che, dalle anticipazioni, si sia baciata con Sammy. Niente di particolarmente emozionante e in studio ovviamente scoppierà la polemica. Invece Sara Shaimi manderà via Sonny e la tronista scoprirà dopo che Giovanni si è eliminato. Insomma, i colpi di scena non mancheranno sicuramente.