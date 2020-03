Cecilia Rodriguez con un post su Instagram ha mostrato il suo fisico mozzafiato per presentare i nuovi costumi Me Fui: diamo un’occhiata.

Magnifiche come sempre: le sorelle Rodriguez riescono sempre a catturare l’attenzione di tutti. Belen e Cecilia sono due icone italiane: sono famose sui social, in tv ed anche nel campo nella moda. Le due showgirl hanno creato una linea di costumi targata Me Fui: disegnata da loro, hanno dato vita ad una linea che spopola da anni sul mercato italiano trovando il consenso di tutte le donne del paese. Grazie ad i loro fisici mozzafiato le argentine regalano scatti mozzafiato ai loro fan: sui social pubblicano foto o video per mostrare a tutti le loro creazioni. Poco fa Cecilia ha aggiornato il suo profilo Instagram per presentare i nuovi costumi: c’è anche una dedica speciale per Belen. Diamo un’occhiata.

Cecilia Rodriguez con un fisico mozzafiato presenta i nuovi costumi Me Fui

Cecilia Rodriguez ha presentato sul suo profilo Instagram poco fa i nuovi costumi targati Me Fui: la sua linea di costumi, realizzata insieme alla sorella Belen, trovano migliaia e migliaia di consensi. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP sul suo canale social ha mostrato alcuni scatti insieme alla moglie di Stefano De Martino con indosso le loro creazioni: la bellezza dei colori e dei modelli accompagnata dai loro fisici mozzafiato rendono le fotografie davvero speciali.

L’argentina come didascalia al post ha scelto una dedica emozionante per la sorella Belen. “NOI DUE,….Due donne, due sorelle, due amiche, due sognatrici che continuano a sognare……. ME FUI” sono le sue parole. Migliaia di like e commenti sono arrivati in pochissimi minuti: “La perfezione esiste”, “Mi piacciono tantissimo il viola e il verde insieme! Bellissimi questi costumi”, “Siete uno spettacolo ragazze” sono alcuni dei pensieri dei follower.