Chi è Peppino Mazzotta: età, carriera e vita privata

Chi è Peppino Mazzotta: scopriamo insieme l’età, la carriera televisiva e la vita privata dell’attore che da volto a Giuseppe Fazio in Montalbano

Peppino Mazzotta è un attore italiano, noto soprattutto per il suo ruolo di Giuseppe Fazio nella nota serie tv Il Commissario Montalbano. Peppino è divenuto un attore quasi per caso, da ragazzo il suo sogno era infatti quello di diventare architetto, iscrivendosi poi all’Università. In quel periodo però si iscrive quasi per gioco ad un corso di recitazione, segnando così la strada del suo successo. La sua carriera si inizierà così a dividere tra Cinema, teatro e televisione. Attore di successo, risulta essere però molto discreto, come testimonia anche il suo profilo Instagram Ufficiale, che usa principalmente per condividere scatti artistici o di paesaggi mozzafiato. Ma adesso scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua età, la vita privata e la carriera.

Peppino Mazzotta nasce il 20 maggio del 1971 a Domanico, piccolo paesino vicino Cosenza, in Calabria. Raggiunta la maggiore età decide di iscriversi all’università di

Architettura di Reggio Calabria. Durante gli studi accademici, decide quasi per caso di iscriversi ad una scuola di recitazione a Palmi, intraprendendo il percorso di arte drammatica, che poi si rivelerà la grande passione della sua vita. Recatosi a Napoli forma la compagnia Rosso Tiziano insieme ad altri cinque colleghi dell’Accademia di Palmi, andando in scena per ben 10 anni. Successivamente fonda insieme a Francesco Suriano ed Elisabetta Nepitelli la compagnia Teatri del Sud. Divenuto celebre in televisione dal 1999 per il suo ruolo di Giuseppe Fazio nella serie tv Il Commissario Montalbano, tratto dalla penna di Andrea Camilleri. Nel 2012 riceve il Premio Annibale Ruccello per lo spettacolo teatrale Radio Argo e nel 2014 riceve il premio Nazionale Vincenzo Padula ad Acri. Importante è stata la sua interpretazione in Anime Nere di Francesco Munzi del 2014. Qui interpreta un imprenditore colluso con la criminalità organizzata, ruolo che gli è valsa la candidatura al Nastro D’argento alla Mostra Cinematografica di Venezia, come Miglior Attore Protagonista.

Per quanto riguarda la sua vita privata, come vi dicevamo anche prima, è un uomo molto riservato, e se della sua carriera si conosce tutto, il contrario è per la sfera privata. Non è sposato e non ha figli, ma si vocifera che abbia una compagna appartenente al mondo del teatro. Neanche sui social network ci sono indizi che possono sciogliere questo enigma.