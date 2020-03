Coronavirus, la decisione di Mediaset: trasmissioni sospese

Coronavirus, la decisione di Mediaset: ecco quali trasmissioni saranno sospese; arriva il comunicato ufficiale.

L’emergenza Coronavirus è sempre più forte in Italia. E, inevitabilmente, ha sconvolto anche i palinsesti tv. Dopo l’inevitabile decisione di mandare in onda le trasmissioni senza pubblico per limitare il più possibile il contagio, arriva un nuovo comunicato stampa di Mediaset, diffuso attraverso i social. Lo scopo dell’azienda è quello di rafforzare l’offerta informativa: alcune trasmissioni di intrattenimento saranno, quindi, sospese, per dare maggiore spazio a testate dedicate all’attualità in diretta. Ecco cosa cambierà per i prossimi giorni.

Coronavirus, la decisione di Mediaset: sospese alcune trasmissioni

Mediaset, con un comunicato stampa ufficiale, ha annunciato l’ultima decisione riguardo i palinsesti dei prossimi giorni. A causa dell’emergenza Coronavirus scoppiata in Italia, le trasmissioni tv sono in onda senza pubblico ormai da giorni, per evitare il più possibile il contagio. La prima ad ‘affrontare’ una diretta senza pubblico è stata Barbara D’Urso, con Live Non è la D’Urso. Ma una nuova decisione è stata comunicata dall’azienda proprio poco fa, attraverso i canali social ufficiali. Per garantire ai telespettatori maggiori informazioni su quella che è diventata ormai un’emergenza nazionale, Mediaset ha deciso di sospendere, per questo periodo, trasmissioni come Domenica Live, Cr4 -La Repubblica delle Donne e Verissimo. Altri programmi, come Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque rimarranno in onda, ma, come si legge nella nota, si concentreranno sempre più sulla cronaca e l’attualità. L’intenzione di Mediaset è, infatti, quella di concentrare la propria forza giornalistica, tecnica e produttiva sui contenuti hardnews, quelli a più alto tasso informativo. In seguito, il comunicato ufficiale, pubblicato sui social ufficiali dell’azienda:

Inoltre, come enuncia la nota ufficiale di Mediaset, le prime serate di Rete Quattro saranno interamente dedicate a notizie di attualità in diretta, per ‘assicurare ai telespettatori un’informazione puntuale, approfondita e completa’. I consueti programmi di Rete Quattro dedicati all’approfondimento andranno in onda sette sere su sette.