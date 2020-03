Coronavirus, duro messaggio di Claudio Marchisio: “Non ti senti una me**a?”

Claudio Marchisio, attraverso il suo account Instagram, ha pubblicato un duro messaggio riguardante il Coronavirus: “Non ti senti una me**a”

Il temibile virus cinese sta mettendo in ginocchio anche l’Italia. Le regioni più colpite sono la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna. Nessuna regione, però, è esente dal virus. Il governo ha allargato la zona rossa, impedendo agli abitanti di spostarsi, eccetto per problemi gravi. Qualcuno, però, non ha rispettato le direttive e durante la notte si è spostato dalla zona rossa per raggiungere le regioni del Sud. Un atto indisciplinato e assolutamente da condannare. Nei prossimi giorni il rischio contagio potrebbe aumentare, così come il numero di morti.

Coronavirus, duro messaggio di Claudio Marchisio

Nella notte tra sabato e domenica, alcuni abitanti delle zone rosse hanno raggiunto le regioni del Sud, contravvenendo alle norme dettate dal governo. La stessa sera, alcune persone si sono riuniti in bar o locali ancora aperti. Tutte azioni assolutamente da condannare perchè possono aumentare il rischio contagio. Nelle ultime ore, la televisione sta cercando di sensibilizzare gli italiani, dettando le norme e i consigli per evitare di contrarre il temibile virus cinese. Molti personaggi dello spettacolo si sono esposti in maniera significativa sui propri account social. Qualcuno è stato anche duro, come nel caso di Antonella Clerici o dell’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio. Il Principino, come era soprannominato quando giocava ancora a calcio, ha pubblicato un duro messaggio su Instagram. L’ex calciatore ha pubblicato la foto divenuta virale sul web della dottoressa appoggiata sulla scrivania stremata dopo una lunga giornata di lavoro. L’ex centrocampista della Juve ha scritto nella didascalia: “Quando guardi questa fotografia non ti senti una me**a?“.

Marchisio ovviamente si riferiva a tutte quelle persone che dal Nord si sono spostate al Sud e a quelle che sabato sera, invece di restare a casa, sono usciti.