Coronavirus, Federica Pellegrini: “La mia famiglia sta bene, ma è in zona rossa”; il messaggio della nuotatrice sui social.

Da Fiorello a Antonella Clerici, da Michelle Hunzikera Benedetta Parodi. Sono tanti i vip che, in questi giorni così difficili per il nostro Paese, hanno deciso di mandare messaggi ai fan attraverso i social, sensibilizzandoli al rispetto delle regole dettate dal governo per limitare la diffusione del Coronavirus. E, qualche ora fa, anche la nuotatrice Federica Pellegrini ha dedicato un post a quella che è diventata ormai un’emergenza nazionale. La campionessa ha invitato tutti a prendere le dovute precauzioni, con un messaggio di speranza: “Ce la faremo, supereremo anche questo!”. Ecco il post apparso sul suo profilo Instagram.

Coronavirus, Federica Pellegrini: “Supereremo anche questo”

“Ringrazio il cielo che la mia famiglia stia bene (seppur in zona rossa), mi sento fortunata perché la mia piscina mi permette ancora di nuotare (non essendo Verona in zona rossa).” Anche Federica Pellegrini, come tanti personaggi noti, ha utilizzato i suoi social per condividere con i suoi fan come sta vivendo questo periodo difficile per tutti. La nuotatrice spiega come si senta fortunata: la sua famiglia sta bene, nonostante sia in zona rossa. Inoltre, la Pellegrini ha la possibilità di allenarsi in piscina: come spiega in un commento al post, a Verona, non essendo zona rossa, piscine e palestre sono aperte agli atleti agonisti. Federica annuncia che, nonostante le qualificazioni siano state cancellate, lei non si ferma e continua a lavorare per quello. Senza dimenticare le precauzioni. Ecco il post:

Federica, quindi, può continuare a fare quello che più ama. Approfittando della domanda di un utente di Instagram,infatti, la campionessa di nuoto spiega la situazione dell piscine e palestre a Verona:

Un messaggio di speranza, quello di Federica, che si rivolge direttamente all’Italia, con un messaggio ben preciso: “Ce la faremo, supereremo anche questo!”