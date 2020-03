A causa dell’emergenza Coronavirus, il programma di Rai Due Made in Sud è stato rinviato: brutta notizia per Stefano De Martino.

L’emergenza Coronavirus continua e sta provocando delle conseguenze incredibili. Non soltanto dal punto di vista economico e lavorativo, ma anche dal punto di vista televisivo. Come raccontato in diversi nostri articoli, sono diversi i programmi che, per evitare una maggiore diffusione del contagio, hanno preferito andare in onda senza pubblico. Lo abbiamo potuto constatare, ad esempio, con Amici, Live-Non è la D’Urso, Verissimo e Domenica In. Ma non solo. Perché, stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che, proprio a causa del Covid – 19, un programma Rai sia stato sospeso. Ci riferiamo, infatti, a Made In Sud, lo show basato sulla ‘comicità terrona’ condotto su Rai Due da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Ecco tutti i dettagli.

Made in Sud sospeso per Coronavirus: l’indiscrezione

Dopo la sospensione de Le Iene Show e di Quarta Repubblica per caso positivo al Coronavirus, anche ad un altro programma televisivo è stata rinviata la puntata d’esordio. Come dicevamo precedentemente, stiamo parlando di Made in Sud. Stando a quanto si apprende dal sito web Fanpage, sembrerebbe che il programma basato sulla comicità terrona di Rai Due sia stato, per il momento, sospeso. La motivazione, come ben sappiamo, è molto semplice. Il Covid 19 si sta diffondendo a macchia d’olio in gran parte d’Italia. Ed è per questo motivo che, per evitare la maggior diffusione del contagio, si stanno prendendo delle misure più che restrittive. Tra l’altro, come raccontato in un nostro recente articolo, anche Mediaset ha deciso di sospendere, almeno finché ce ne sarà bisogno, Domenica Live, Verissimo e La Repubblica delle Donne per garantire più programmi di cronaca.

Made in Sud, da quanto fa sapere Fanpage, sarebbe dovuto partire il 30 Marzo. Quindi, davvero a breve. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, seppure una scelta ‘faticosa’, si è pensato bene di spostare il programma per il bene tutto. Sperando solo che molto presto questo terribile incubo finisca. E che noi tutti ritorneremo a sorridere con Stefano De Martino, Fatima Trotta e tutta la squadra incredibile dello show.