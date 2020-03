Coronavirus, Nicola Porro positivo: sospesa Quarta Repubblica

Il giornalista e conduttore Nicola Porro positivo al test del Coronavirus: la trasmissione Quarta Repubblica è stata sospesa

La situazione in Italia è sempre più critica. Il temibile virus proveniente dalla Cina continua ad imperversare nel nostro paese. Alcune regioni, tra le quali la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna, sono letteralmente in ginocchio. Il governo ha allargato la zona rossa, impedendo agli abitanti di spostarsi, salvo gravi problemi. Matteo Renzi, però, chiede di allargare la zona rossa a tutta l’Italia. Nessuna regione, infatti, è esente dal virus. Il rischio contagi potrebbe aumentare nei prossimi giorni, così come il numero dei morti. Nel frattempo, cambia anche la programmazione televisiva e alcuni programmi vengono sospesi.

Coronavirus, Nicola Porro positivo: sospeso il programma

Nicola Porro, giornalista e conduttore di Quarta Repubblica, è stato trovato positivo al test del Coronavirus. A rivelarlo è l’agenzia stampa AdnKronos. La trasmissione è stata ufficialmente sospesa. La puntata, che sarebbe dovuta andare in onda questa sera su Rete 4, sarà sostituita da uno speciale di Stasera Italia, programma condotto da Barbara Palombelli. Durante la trasmissione ci sarà un collegamento con il giornalista e conduttore televisivo, che al momento si troverebbe in quarantena nella sua abitazione. Al momento, però, il conduttore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Porro non è l’unico ad essersi allontanato dalla televisione: Bianca Guaccero, ad esempio, è assente da venerdì nella trasmissione Detto Fatto, ma la sua situazione non è assolutamente riconducibile al virus cinese. Anche Paolo Fox ha deciso di non presentarsi a I Fatti Vostri e pare si sia ‘autocensurato’, come dichiarato dal conduttore Giancarlo Magalli. Il conduttore Bruno Vespa invece, che ha ospitato Nicola Zingaretti, positivo al virus, è risultato negativo dopo aver fatto il tampone.

Riguardo agli altri programmi televisivi, invece, tutti (eccetto quelli registrati) stanno andando in onda senza pubblico. Altri, come La Corrida, sono stati sospesi.