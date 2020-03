Bianca Guaccero sarà assente alla puntata odierna di Detto Fatto: l’annuncio è stato dato qualche ora fa sui social, ecco perché.

Come consueto, anche oggi, lunedì 9 Marzo 2020, andrà in onda una nuova puntata di Detto Fatto. Lo show di Rai Due continua a riscuotere, giorno dopo giorno, un successo davvero inaudito. E, nonostante si parli di chiusura, di abbandono di Bianca Guaccero o, addirittura, di mandarlo in onda anche di sabato pomeriggio, continua ad essere seguito da milioni e milioni di telespettatori. Tuttavia, l’appuntamento che andrà in onda per inizio di questa seconda settimana di Marzo sarà completamente diverso dal solito. Come annunciato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale pochissimi istanti fa, la padrona di casa, purtroppo, sarà assente alla diretta televisiva di quest’oggi. Ecco perché.

Detto Fatto, Bianca Guaccero assente alla puntata del 9 Marzo: ecco perché

Già nel corso della puntata di Detto Fatto del 6 Marzo, purtroppo, Bianca Guaccero è stata assente. A causa della registrazione dell’ultima puntata de ‘Una storia da cantare’, la colonna portante dello show di Rai Due non ha potuto presenziare in diretta televisiva del suo programma come sempre. Tuttavia, come annunciato dalla diretta interessata, anche nella puntata di oggi, lunedì 9 marzo, non ci sarà. A rivelarlo, come dicevamo precedentemente, è stata lei in prima persona. Che, tramite un post sul suo canale social ufficiale, ha informato di non essere presente nemmeno alla puntata di quest’oggi. Non perdendo, tra l’altro, occasione di ricordare ai suoi sostenitori quanto sia indispensabile essere responsabili in questa emergenza Coronavirus. La domanda, però, adesso sorge spontanea: per quale motivo Bianca sarà assente a Detto Fatto? Scopriamolo insieme:

‘Non sarò in puntata perché una gastroenterite mi ha messo KO’, queste le parole che Bianca Guaccero scrive a tutti i suoi sostenitori e telespettatori di Detto Fatto per giustificare la sua assenza di quest’oggi. Insomma, nulla di grave. Piuttosto, un inconveniente da poco, c’è da dirlo. Tuttavia, siamo certi che, appena guarita, la bella pugliese tornerà nel suo tanto amato show televisivo. E noi non vediamo l’ora!