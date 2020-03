Fedez e Chiara Ferragni fanno partire le donazioni all’Ospedale San Raffaele di Milano: anche Belen, Dybala e tanti altri contribuiscono. Meravigliosa iniziativa…

E’ partita da Fedez e Chiara Ferragni la campagna di raccolta fondi per sostenere il reparto di terapia intendiva dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano. Hanno donato spontaneamente 100.000 euro, un gesto che da ammirare. Le donazioni per la suddetta campagna sono accessibili al link https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva. Si mira, tutti insieme, alla creazione di nuovi posti letti nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale. Si tratta di interventi, piccoli gesti “ad oggi strettamente necessari e indispensabili – come affermano entrambi in un video – per affrontare l’emergenza sanitaria del coronavirus e per fornire gratuitamente a ciascun paziente la cura medica di cui ha urgentemente bisogno”.

Coronavirus, Fedez e Chiara Ferragni danno il via alla raccolta fondi: anche Belen e Dybala contribuiscono

Un gran bel gesto. Fedez e Chiara Ferragni stanno mostrando a tutti di essere pienamente consapevoli del fatto che dietro l’influencer è necessario ci sia una persona che sappia cosa significhi avere senso di responsabilità. Personaggi come loro possono davvero fare molto in casi come questo. E lo stiamo scoprendo, pian piano, a distanza di poche ore dal loro gesto. Hanno dato il via, i Ferragnez, ma poi sono arrivate anche tantissime altre donazioni. Hanno condiviso il link su Instagram, dando l’opportunità a tutti di accedervi senza troppe difficoltà. Tramite gli screen che hanno postato sul loro profilo, abbiamo potuto vedere che anche Paulo Dybala, campione della Juventus, ha fatto una sua donazione. A seguirlo Belen Rodriguez.

Insomma, il gran cuore di questi personaggi sta davvero facendo la differenza. Al momento, stando a quanto possiamo carpire dagli screenshot pubblicati, pare si sia raggiunta la cifra di 511mila euro. “Grazie a chi sta donando, agli artisti, gli influencer che ci stanno aiutando a condividere. Siete incredibili”, ha scritto Fedez nelle sue storie Instagram. Questa somma di danaro sarà sicuramente molto preziosa per l’Ospedale San Raffaele di Milano e per i malati che, al momento, si trovano in condizioni molto critiche.