GF Vip, Valeria Marini ha espresso la sua volontà di abbandonare la casa più spiata d’Italia, poi l’inaspettata rivelazione ai suoi compagni.

Seppure entrata da pochissime settimane nella casa del Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha dimostrato di essere la vera e propria essenza della casa. Con la sua esuberanza, simpatia ed allegria, la soubrette sarda sta facendo divertire tutti i suoi coinquilini. Ma non solo. Perché, come ben sapete, è da quando ha fatto il suo primo ingresso nella casa che non perde mai occasione di potersi scontrare con Antonella Elia. Tra le due non corre affatto buon sangue, lo sappiamo. Ed è per questo che, spesso e volentieri, sono state protagoniste di furiosi e duri scontri. Tuttavia, nonostante questo piccolo ‘incidente di percorso’, Valeria sta vivendo alla grande questa sua seconda esperienza nella casa più spiata d’Italia. Eppure, qualche ora fa, ha confessato ai suoi compagni di essere pronta ad abbandonare il gioco. Insomma, una confessione davvero inaspettata. Come altrettanto lo è stata la rivelazione di qualche istante dopo. Ecco di che cosa parliamo.

Valeria Marini vuole abbandonare il GF Vip: poco dopo l’inaspettata rivelazione

In fondo lo sappiamo: Valeria Marini ha un carattere davvero molto forte. Ed è per questo motivo che, già in diverse occasioni, non ha mai perso occasione di poter esprimere i proprio pensieri ed opinioni senza peli sulla lingua. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, inaspettatamente, ha confessato ad alcuni dei suoi compagni di viaggio di essere pronta ad abbandonare il gioco del Grande Fratello Vip. Ebbene si. Era da poco terminata la cena. Quando la showgirl sarda ha spiegato di aver visto delle cose che non le sono affatto piaciute. E di essere, quindi, pronta a deciso ad abbandonare la casa. ‘Me ne voglio andare’, minaccia Valeria ai suoi compagni. Invitandoli, tra l’altro, a nominarla durante la puntata di mercoledì 11 Marzo. Insomma, come dicevamo precedentemente, una confessione inaspettata, c’è poco da fare. Anche perché, fino a questo momento, la sarda non aveva mai espresso la sua volontà di andare via all’improvviso. È proprio per questo motivo che, qualche istante dopo, ha fatto una altrettanto inaspettata.

‘È uno scherzo’, dice improvvisamente Valeria Marini ai suoi compagni. Ebbene si, quindi. La showgirl sarda non ha affatto intenzione di abbandonare il gioco. Piuttosto, ha voluto soltanto giocare con i suoi coinquilini. ‘Gli scherzi mica sono soltanto quelli con i palloncini’, dice l’ex concorrente di Temptation Island ‘giustificando’ la sua reazione. Insomma, ha fatto davvero ‘temere’ Valeria, vero?