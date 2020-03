Grande Fratello Vip, ‘Non sei mia madre’: scoppia la lite in casa

Grande Fratello Vip, scoppia una furiosa lite in casa: ‘Non sei mia madre’, cos’è successo tra le due concorrenti qualche ora fa.

Una cosa c’è da ammetterla: questa ultima settimana nella casa del Grande Fratello Vip è stata più che intensa. I momenti di divertimento, com’è giusto che sia, non sono affatto mancati. E, vi assicuriamo, sono stati davvero numerosi. Come altrettanto numerosi, però, sono state le liti. A partire, quindi, quelle tra Valeria Marini ed Antonella Elia. Che, seppure un piccolo chiarimento nel corso della quindicesima puntata, non hanno perso occasione di punzecchiarsi a vicenda. Fino allo scontro tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta per uno scherzo non andato a finire affatto bene. Ma non solo. Perché, qualche ora fa, se n’è verificato un altro altrettanto furioso. Era da poco terminata la cena quando un piatto non lavato di una concorrente ha fatto infuriare la bella showgirl sarda. Che non ha perso occasione di rimproverarla. ‘Non sei mia madre’, sbotta la gieffina. Ecco, ma chi è che ha avuto questa dura reazione? Scopriamolo insieme.

‘Non sei mia madre’, cos’è successo al Grande Fratello Vip

Ancora prima che Valeria Marini facesse lo scherzo ai suoi compagni di viaggio di voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, è stata protagonista di un duro scontro con una delle sue coinquiline. Come raccontavamo precedentemente, era da poco terminata l’ora di cena quando la showgirl sarda, dopo essersi accorta di un piatto sporco e non lavato in cucina, ha rimproverato chi l’aveva lasciato in quelle condizioni senza preoccuparsi di pulirlo. Parliamo, infatti, di Asia Valente. La giovane, dopo aver consumato il suo pasto di tortillas, ha lasciato i suoi avanzi in cucina. E se n’è andata a sera in soggiorno con Paola e Fabio. Immediata è stata la reazione della Marini che, dopo essersi resa conto di quanto accaduto, ha urlato: ‘Asia, questo non è un ristorante’. Prontamente ha risposto la giovane che, dopo essersi giustificata di non aver pulito il suo piatto perché non voleva buttare i suoi avanzi, si è avvicinata ai suoi amici e ha detto: ‘Questa è pazza, non sei mia madre che mi dici cosa devo fare’.

Lo scontro, però, non è affatto finito qui. Da una parte, infatti, c’è Valeria che si lamenta con Paolo di vedere poco interesse da parte degli altri inquilini nelle pulizie. Dall’altra, invece, c’è Asia che, raggiunta anche da Teresanna, c’è modo e modo di dire le cose. ‘Se mi dite cosa fare, io lo faccio. Ma non mi alzi la voce così’, conclude la Valente.