Federica De Benedittis e Katia Greco sono due attrici de “Il Commissario Montalbano”: ecco dove le abbiamo già viste in televisione

Questa sera sono andati in onda i nuovi episodi de “Il Commissario Montalbano“, la serie televisiva seguita da oltre sei milioni di italiani. Il nuovo capito della serie tv è intitolato “Salvo amato, Livia mia“. Il protagonista principale è interpretato ovviamente da Luca Zingaretti, colpito da un lutto proprio nelle ultime ore. Quest’anno, però, nel cast della serie televisiva ci sono nuove attrici come Federica De Benedittis e Katia Greco. Di seguito vi diciamo chi sono e soprattutto dove le abbiamo già viste.

Montalbano, dove abbiamo già visto Federica De Benedittis e Katia Greco

Federica De Benedittis e Katia Greco sono due nuove attrici de Il Commissario Montalbano. Federica è una giovane attrice che abbiamo già visto ne Il paradiso delle signore. La De Benedittis interpreta il ruolo di Venere Roberta Pellegrino. Sul set della serie tv in onda su Rai Uno, l’attrice ha trovato anche l’amore: la donna, infatti, di recente si è sposata con Giulio Maria Corso, che interpreta il personaggio di Antonio Amato. Federica ha recitato anche in altre serie tv di successo, come Un passo dal cielo, Don Matteo e Sacrificio d’amore. Katia Greco, invece, ha interpretato la fidanzata di Salvo ne Il giovane Montalbano ed ha avuto piccoli ruoli anche ne L’allieva e Che Dio ci aiuti. Due giovani attrici che si affacciano ad una serie televisiva di gran successo.

La serie tv, nata dalla penna del compianto Andrea Camilleri, è giunta alla quattordicesima edizione. La serie televisiva è amatissima e addirittura anche le repliche in onda in televisione stravincono con la concorrenza delle altre reti. Le puntate in onda questa sera hanno offerto un momento di spensieratezza a milioni di italiani affranti dal momento vissuto dal paese.