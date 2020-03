Che sorpresa per Paris Hilton: la modella spunta fuori dalla torta per il compleanno del suo amore, il suo look è pazzesco

Più passano gli anni e più diventa bella: stiamo parlando di Paris Hilton, modella e imprenditrice statunitense classe ’81. La ricca ereditiera è una delle modelle più apprezzate del globo terrestre. Sui social network, inoltre, è anche una delle più seguite. La Hilton, solo su Instagram, conta oltre undici milioni di seguaci. Nel corso degli anni, Paris è divenuta un simbolo e soprattutto un’icona per le giovani modelle e influencer. C’è chi cerca di emularla, ma dall’alto dei suoi trentotto anni la Hilton resta sempre la regina.

Paris Hilton spunta fuori dalla torta: sorpresa per il suo amore

Il suo profilo Instagram è molto seguito: le sue stories sono viste da migliaia e migliaia di persone, così come i suoi post che raggiungono tantissimi like al giorno. Ieri sera, la modella ha pubblicato un video in cui prepara una sorpresa per il suo amore. La ricca imprenditrice spunta fuori da una torta vestita da coniglietta. Inutile aggiungere che la modella è veramente pazzesca: la Hilton indossa una maschera da coniglietta, che però non copre il suo sorriso smagliante, e un corpetto che lascia intravedere tutte le sue forme mozzafiato. Una sorpresa di compleanno che sarà sicuramente gradita. Il video è stato visualizzato da oltre ottocentomila persone ed ha raggiunto un migliaio di commenti. La maggior parte, ovviamente, sono positivi ed elogiano la bellezza ‘sempreverde’ della modella e imprenditrice statunitense. Sono passate solo otto ore dalla pubblicazione del video, che presto potrebbe raggiungere il milione di visualizzazioni. Numeri alla quale la Hilton è ormai abituata.

Paris si è così preparata per festeggiare il compleanno di una persona che nella didascalia del post pubblicato su Instagram non ha specificato, ma siamo sicuri che sia una persona alla quale la Hilton vuole molto bene.