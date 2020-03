Sylvie Lubamba attacca Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia: “Mi ha picchiato”

Pietro Dalle Piane, fidanzato di Antonella Elia è stato accusato di aver picchiato Sylvie Lubamba, la sua fidanzata dell’epoca. Era il 2006, la confessione a Domenica Live.

È andata in onda ieri una nuova puntata di Domenica Live con Barbara D’Urso. La trasmissione va avanti nonostante il particolare periodo storico. Certo, in studio non c’è il pubblico, ma ci sono tanti ospiti che sembra ne abbiano moltissime da raccontare. È un po’ il caso di Sylvie Lubamba che, ospite appunto a Domenica Live, ha attaccato duramente il fidanzato di Antonella Elia, concorrente attuale del Grande Fratello VIP.

Domenica Live, accuse pesanti al fidanzato di Antonella Elia

Parole pesanti quelle di Sylvie Lubamba nei confronti di Pietro Delle Piane, il compagno di Antonella Elia. La donna è ancora nella casa del Grande Fratello Vip e intanto la Lubamba ha dichiarato di aver avuto una storia con il suo fidanzato e lo ha persino accusato di violenze. Ospite di Barbara D’Urso, la Lubamba, non si è assolutamente trattenuta e ha tirato fuori una particolare sua verità. Tutto, a suo dire, nasce da quando lei e Pietro Dalle Piane sono stati insieme per circa 3 mesi. La donna ha raccontato che, per via del suo passato problematico con la giustizia, lei sia propensa a dire bugie, ma la modella ha spiegato a Barbara che lei dice sempre e solo la verità. Sylvie sostiene di aver conosciuto Pietro nell’estate del 2006, lui le aveva presentato anche la famiglia e già questo, a suo dire, fa capire che non si è trattata di una mera storiella: “Ero la sua fidanzata” dichiara la donna che però non si limita a questo. “Mi ha messo le mani addosso in un paio di occasioni” dichiara la Lubamba, che aggiunge come, una volta, lui le abbia tirato una sberla molto forte durante una lite nella sua casa di Roma. La donna racconta che Pietro le ha chiesto scusa in ogni modo, spiegando di essere pentito, ma gli amici di Sylvie l’avevano messa in guardia perché pareva che l’attore non fosse nuovo ad episodi del genere.

Sylvie Lubamba: finte paparazzate per la gloria

Secondo la modella, così, la violenza è proseguita un’altra volta a Caserta quando, ad una festa, Sylvie è stata baciata a stampo sulle labbra da un amico. “Sono volati schiaffi e botti”, avrebbe dichiarato a Domenica Live.Alle accuse di violenza si aggiunge il fatto che quest’uomo si sarebbe spacciato come un parente del famoso Carlo Dalle Piante, identificato come uno zio alla lontana. Scatta poi l’appello della Lubamba a Antonella Elia sulla paparazzata della foto tra Pietro e Fiore Argento, sorella di Asia.

Pietro Delle Piane chiese a Sylvie Lubamba di fare una finta paparazzata? Sentite che dice la showgirl a #domenicalive pic.twitter.com/MhTVDvcJC5 — Domenica Live (@domenicalive) March 8, 2020

Secondo Sylvie infatti, la Elia deve stare attenta perché non è la prima volta che lui organizza paparazzate di questo genere. Lei stessa, infatti, avrebbe finto di essere beccata per caso da un paparazzo quando era insieme a Pietro.